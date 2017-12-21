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Верфь Irving Shipbuilding завершает строительство корпуса первого корабля арктической зоны AOPS для ВМС Канады

22.12.2017 ЦАМТО 370 0
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AOPS
Рисунок патрульного корабля арктической зоны (Arctic and Offshore Patrol Vessels – AOPS).
Источник: http://www.navy-marine.forces.gc.ca

ЦАМТО, 21 декабря. На предприятии подразделения Halifax Shipyard компании Irving Shipbuilding Inc в Галифаксе (Новая Шотландия) завершается сборка корпуса головного патрульного корабля арктической зоны (Arctic and Offshore Patrol Vessels – AOPS) "Гарри Девольф", предназначенного для ВМС Канады.

Планируется, что работы по объединению носового, центрального и кормового отсеков будут завершены в ближайшие недели.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Канады 16 января 2015 года подписало с компанией Irving Shipbuilding контракт стоимостью 3,1 млрд. кан. долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны с опционом на строительство шестого корабля. Контракт был подписан в рамках реализации "Национальной стратегии судостроения". Изначально проект предусматривал строительство восьми кораблей, способных действовать во льдах, и оценивался в 3,5 млрд. кан. долл.

Строительство головного корабля серии, "Гарри Девольф", началось в сентябре 2015 года. Закладка киля состоялась 9 июня 2016 года. Спуск на воду запланирован на лето 2018 года. 29 мая 2017 года на предприятии состоялась церемония закладки киля второго корабля серии, "Маргарет Брук" (Margaret Brooke). Резку первой стали для третьего корабля, "Макс Бернэйс" (Max Bernays), предполагается начать до конца года.

Согласно планам, последний, шестой корабль серии, планируется передать заказчику в 2023 году.

Прибрежный патрульный корабль арктической зоны предназначен для расширения возможностей ВМС Канады по выполнению задач в районе Канадского Арктического архипелага. Основными задачами кораблей AOPS определены: ведение разведки и наблюдения, защита суверенитета и территориальной целостности страны, а также контроль обстановки в исключительной экономической зоне Канады. Кроме того, корабли данной серии могут применяться для выполнения вспомогательных задач, включая оказание гуманитарной помощи, помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, доставки грузов в отдаленные поселения.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Канада
Проекты
Арктика

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