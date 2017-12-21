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Госдума ратифицировала соглашение о расширении территории пункта МТО ВМФ РФ в Тартусе

22.12.2017 ЦАМТО 451 0
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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

ЦАМТО, 21 декабря. Госдума 21 декабря на пленарном заседании ратифицировала соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в прошлую среду Владимир Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус.

"Соглашение позволяет на безвозмездной основе расширить территорию пункта материально-технического обеспечения до 24 гектаров", – сказал статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, представляя в Госдуме законопроект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта МТО ВМФ России в районе порта Тартус.

Он подчеркнул, что при этом "РФ получает в безвозмездное пользование элементы инфраструктуры порта Тартус, включая стационарные причалы и складские объекты, позволяющие осуществлять хранение и перевалку грузов различного назначения", – отмечает агентство.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Соглашением предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой, передает "РИА Новости".

Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.
21.12.2017
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