

МиГ-29 ВВС Болгарии.

Источник: Википедия МиГ-29 ВВС Болгарии.Источник: Википедия

ЦАМТО, 21 декабря. Болгария приостановила сделку по ремонту истребителей МиГ-29 с Россией из-за жалобы "Укроборонпрома". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Красимир Каракачанов телеканалу БТВ.

По словам главы военного ведомства, после достижения договоренности о том, что РСК "МиГ" отремонтирует 15 самолетов, украинская сторона подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Это вынудило власти приостановить процесс.

К.Каракачанов отметил, что "Укроборонпром" не имеет ни лицензии на производство необходимых Болгарии работ по обслуживанию самолетов, ни возможностей к их выполнению.

То, что делает украинская компания – это "попытка саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК "МиГ", – заявил глава оборонного ведомства. Кроме того, в жалобе украинской стороны есть недостатки, которые ей необходимо устранить до 22 декабря, подчеркнул он.

"Задержка сделки по ремонту МиГ-29 "парализует" болгарскую военную авиацию", – цитирует "РИА Новости" К.Каракачанова.

Как напоминает агентство, в декабре Минобороны Болгарии предложило РСК "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его стоимость составляет 81,3 млн. левов (49 млн. долл.).