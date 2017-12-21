Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Болгария приостановила сделку по ремонту истребителей МиГ-29 с Россией из-за жалобы "Укроборонпрома"

22.12.2017 ЦАМТО 428 0
0
Понравилась новость?
 0
МиГ-29
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник: Википедия

ЦАМТО, 21 декабря. Болгария приостановила сделку по ремонту истребителей МиГ-29 с Россией из-за жалобы "Укроборонпрома". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Красимир Каракачанов телеканалу БТВ.

По словам главы военного ведомства, после достижения договоренности о том, что РСК "МиГ" отремонтирует 15 самолетов, украинская сторона подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Это вынудило власти приостановить процесс.

К.Каракачанов отметил, что "Укроборонпром" не имеет ни лицензии на производство необходимых Болгарии работ по обслуживанию самолетов, ни возможностей к их выполнению.

То, что делает украинская компания – это "попытка саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК "МиГ", – заявил глава оборонного ведомства. Кроме того, в жалобе украинской стороны есть недостатки, которые ей необходимо устранить до 22 декабря, подчеркнул он.

"Задержка сделки по ремонту МиГ-29 "парализует" болгарскую военную авиацию", – цитирует "РИА Новости" К.Каракачанова.

Как напоминает агентство, в декабре Минобороны Болгарии предложило РСК "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его стоимость составляет 81,3 млн. левов (49 млн. долл.).
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
Компании
МиГ РСК
Укроборонпром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:33
  • 115
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 17:17
  • 57
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:09
  • 5707
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы