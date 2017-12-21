Болгария приостановила сделку по ремонту истребителей МиГ-29 с Россией из-за жалобы "Укроборонпрома"
|
|
МиГ-29 ВВС Болгарии.
Источник: Википедия
ЦАМТО, 21 декабря. Болгария приостановила сделку по ремонту истребителей МиГ-29 с Россией из-за жалобы "Укроборонпрома". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Красимир Каракачанов телеканалу БТВ.
По словам главы военного ведомства, после достижения договоренности о том, что РСК "МиГ" отремонтирует 15 самолетов, украинская сторона подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Это вынудило власти приостановить процесс.
К.Каракачанов отметил, что "Укроборонпром" не имеет ни лицензии на производство необходимых Болгарии работ по обслуживанию самолетов, ни возможностей к их выполнению.
То, что делает украинская компания – это "попытка саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК "МиГ", – заявил глава оборонного ведомства. Кроме того, в жалобе украинской стороны есть недостатки, которые ей необходимо устранить до 22 декабря, подчеркнул он.
"Задержка сделки по ремонту МиГ-29 "парализует" болгарскую военную авиацию", – цитирует "РИА Новости" К.Каракачанова.
Как напоминает агентство, в декабре Минобороны Болгарии предложило РСК "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его стоимость составляет 81,3 млн. левов (49 млн. долл.).
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.05.2014 Туманные перспективы сотрудничества
12.05.2014 Россия примет
21.12.2017 Болгария приостановила сделку с Россией по "МиГам" из-за Украины
18.12.2017 Болгария объявила тендер на восстановление летной годности всего парка истребителей МиГ-29
13.12.2017 Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
12.12.2017 Болгария просит РСК "МиГ" отремонтировать 15 истребителей за $49 млн
04.12.2017 Источники: РСК "МиГ" может сократить штат примерно на 1 тыс. человек
29.11.2017 Замглавы ФСВТС России: мы готовы к конкуренции на рынке экспорта военной продукции, пусть победит сильнейший