На конференции в ВУНЦ ВВС обсудили проблемные вопросы, связанные с современным этапом развития системы РЭБ



Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 21 декабря. Всероссийская научно-техническая конференция "Приоритетные направления развития техники радиоэлектронной борьбы" состоялась в ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина".

Участие в конференции приняли 170 представителей из 71 организации, таких как Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ, научно-исследовательские институты и полигоны Министерства обороны, вузы МО РФ, организации и предприятия промышленности.

В конференции приняли участие 25 докторов и более 100 кандидатов наук. Обсуждение проводилось на пленарном и секционных заседаниях по семи направлениям. Заслушано и обсуждено более 150 докладов и сообщений.

В ходе конференции были обсуждены проблемные вопросы современного этапа развития системы радиоэлектронной борьбы.

Важнейшим результатом работы конференции стала выработка скоординированных военно-теоретических и военно-практических подходов к реализации имеющегося научно-технического задела в интересах создания единой многофункциональной системы радиоэлектронной борьбы Российской Федерации, обеспечивающей успешное выполнение всего объема задач радиоэлектронной борьбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.