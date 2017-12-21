На конференции в ВУНЦ ВВС обсудили проблемные вопросы, связанные с современным этапом развития системы РЭБ
|
|
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
ЦАМТО, 21 декабря. Всероссийская научно-техническая конференция "Приоритетные направления развития техники радиоэлектронной борьбы" состоялась в ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина".
Участие в конференции приняли 170 представителей из 71 организации, таких как Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ, научно-исследовательские институты и полигоны Министерства обороны, вузы МО РФ, организации и предприятия промышленности.
В конференции приняли участие 25 докторов и более 100 кандидатов наук. Обсуждение проводилось на пленарном и секционных заседаниях по семи направлениям. Заслушано и обсуждено более 150 докладов и сообщений.
В ходе конференции были обсуждены проблемные вопросы современного этапа развития системы радиоэлектронной борьбы.
Важнейшим результатом работы конференции стала выработка скоординированных военно-теоретических и военно-практических подходов к реализации имеющегося научно-технического задела в интересах создания единой многофункциональной системы радиоэлектронной борьбы Российской Федерации, обеспечивающей успешное выполнение всего объема задач радиоэлектронной борьбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2017 Спецназовцы из Самары учатся выживать в суровых условиях гор Западного Саяна
22.12.2017 Сформированный в ЦВО артиллерийский дивизион большой мощности впервые показал свои боевые возможности
22.12.2017 Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
22.12.2017 Новый пакет санкций США не является неожиданностью, это попытка заставить другие страны отказаться от российского оружия - Кожин
22.12.2017 Российская армия перезагружается, перезагружается да перезагрузиться не может
22.12.2017 "Новатор" показал новую "Дубинку"
22.12.2017 Шойгу заявил, что ситуация в Ракке на грани эпидемии
22.12.2017 Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений