Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На конференции в ВУНЦ ВВС обсудили проблемные вопросы, связанные с современным этапом развития системы РЭБ

22.12.2017 ЦАМТО 833 0
0
Понравилась новость?
 +2
Красуха - 4
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 21 декабря. Всероссийская научно-техническая конференция "Приоритетные направления развития техники радиоэлектронной борьбы" состоялась в ВУНЦ ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина".

Участие в конференции приняли 170 представителей из 71 организации, таких как Управление начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ, научно-исследовательские институты и полигоны Министерства обороны, вузы МО РФ, организации и предприятия промышленности.

В конференции приняли участие 25 докторов и более 100 кандидатов наук. Обсуждение проводилось на пленарном и секционных заседаниях по семи направлениям. Заслушано и обсуждено более 150 докладов и сообщений.

В ходе конференции были обсуждены проблемные вопросы современного этапа развития системы радиоэлектронной борьбы.

Важнейшим результатом работы конференции стала выработка скоординированных военно-теоретических и военно-практических подходов к реализации имеющегося научно-технического задела в интересах создания единой многофункциональной системы радиоэлектронной борьбы Российской Федерации, обеспечивающей успешное выполнение всего объема задач радиоэлектронной борьбы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:30
  • 114
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 17:17
  • 57
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:09
  • 5707
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы