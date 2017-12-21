Россия на границе с КНДР меняет комплексы С-300 на новые С-400



Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.

Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Кремль занимается переоснащением своих противовоздушных частей на Дальнем Востоке, на вооружении которых в настоящее время находятся ракетные установки земля-воздух С-300, направляя туда более эффективные зенитно-ракетные системы С-400. Эта модернизация была запланирована давно, однако новые батареи С-400 будут поставлены на боевое дежурство в Приморском крае 22 декабря на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

Российское новостное агентство "Интерфакс" процитировало заявление российского Министерства обороны, в котором говорится о том, что 22 декабря планируется "заступить на боевое дежурство по охране восточных и западных воздушных рубежей Российской Федерации новым дивизионным комплексам зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" (Владивосток, Приморский Край, Зеленогорск, Ленинградская область)".

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Московской Высшей школы экономики, в беседе с корреспондентом журнала National Interest отметил, что размещение комплексов С-400 было давно запланировано, хотя сроки их постановки на боевое дежурство и кажутся слишком подходящими. "На основе заявления Министерства обороны можно сделать вывод о том, что речь идет о запланированной замене комплексов С-300 на новые системы, - отметил Кашин. - Это не перемещение дополнительных сил".

Кашин признал, что может существовать определенная связь между обостряющимся противостоянием в Корее и размещением зенитно-ракетных комплексов С-400, хотя очевидно, что русские не размещают дополнительные силы в этом регионе. "Возможно, какие-то подразделения будут усилены, однако никакого значительного наращивания группировки не происходит", - сказал Кашин.

Беспокойство России связано с тем, что в случае развязывания войны в этом регионе между Северной Кореей и Соединенными Штатами, а также их союзниками могут быть нанесены случайные удары по российской территории. По этой причине Россия должна иметь мощную противовоздушную и противоракетную оборону для противодействия любым возможным угрозам.

Опасения России по поводу случайных ударов основываются не на абстрактных рассуждениях, а, скорее, на исторических фактах. Во время войны в Корее советская территория иногда оказывалась под перекрестным огнем воюющих сторон, хотя официально Москва не принимала участия в том конфликте.

Для русских размещение эффективных систем противовоздушной обороны в этом регионе является превентивной мерой на случай возникновений новой войны на Корейском полуострове. "Существует также угроза нападения на нашу страну по ошибке, в ходе военных действий, как это уже происходило во время корейской войны, - сказал Кашин. - Поэтому хорошая противовоздушная оборона там необходима".

Остается надеяться на то, что позиция более разумных голов - если повезет - в конечном итоге, возобладает в ходе нынешнего тупика в отношениях Соединенных Штатов с Северной Кореей. Однако конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном весьма реален и может перерасти в настоящую войну. Поэтому вполне разумными представляются действия Кремля, направленные на укрепление своей обороны на Дальнем Востоке - особенно с учетом того, что напряженность продолжает увеличиваться.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)