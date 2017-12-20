Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22

20.12.2017 Российская газета 1969 2
-1
Понравилась новость?
 +6
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: rg.ru

Американский истребитель F-22, столкнувшийся в Сирии с российскими самолетами, продемонстрировал серьезный недостаток.

Как пишет Business Insider, это выяснилось после того, как два F-22 попытались перехватить в сирийском небе российские Су-25 и Су-35.

Издание отмечает, что F-22, обладающий скрытностью и впечатляющей маневренностью, является "самым смертоносным боевым самолетом США". При этом в отличие от F-35, предназначенного главным образом для атак наземных целей и сбора информации, F-22 специализируется на воздушных боях. Однако в условиях современного противостояния использованные при создании F-22 стелс-технологии уже не играют значительной роли.

Более того, из-за конструкции, рассчитанной на скрытность самолета, F-22 при перехвате противника не может убедительно продемонстрировать ему свое вооружение, спрятанное внутри.

"У российского Су-35 значительно больше ракет, чем у F-22, и они расположены там, где их можно увидеть", - пишет Business Insider.

Издание также признает, что в том случае, если бы перехват перерос в воздушный бой, у Су-35 было бы больше шансов на победу.

"Если бы бой начался с перехватывающего маневра, у российского пилота было бы большое преимущество, когда F-22 оказался в поле его зрения. Российский Су-35 может маневрировать лучше, чем F-22", - говорится в публикации.

Эксперты также отмечают, что вовсе не обязательно использовать для перехватов пятое поколение истребителей, и эту работу могут выполнять другие не столь дорогие самолеты.


Руслан Мельников
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
Су-25
Су-35

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Vadim Martinov
92
№1
20.12.2017 13:22
Они что там уже бухать начали в Российской газете?
Никто ничего не признал, просто нужно было пощупать радаром наши Сушки.
Вот и начали на Су-25 наезжать чтобы вызвать оных.

одни журналюги пишут ссылаются на других журналюг, потом все это вставляют на Вики как истину первой инстанции.
Пока кроме как пощупать и смоделировать, никаких данных получить нельзя, никто не будет врубать на полную все системы.
+2
Сообщить модератору
RU
Алексей8
454
№2
20.12.2017 17:17
Согласен с коллегой выше. Снимали показания с наших самолётов. "Знакомились" во всех (как можно больше) диапазонах и ракурсах. А информационное прикрытие отработали коряво, "на дурачка".
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:17
  • 2
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы