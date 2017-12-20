После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
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Истребитель Су-35.
Источник: rg.ru
Американский истребитель F-22, столкнувшийся в Сирии с российскими самолетами, продемонстрировал серьезный недостаток.
Как пишет Business Insider, это выяснилось после того, как два F-22 попытались перехватить в сирийском небе российские Су-25 и Су-35.
Издание отмечает, что F-22, обладающий скрытностью и впечатляющей маневренностью, является "самым смертоносным боевым самолетом США". При этом в отличие от F-35, предназначенного главным образом для атак наземных целей и сбора информации, F-22 специализируется на воздушных боях. Однако в условиях современного противостояния использованные при создании F-22 стелс-технологии уже не играют значительной роли.
Более того, из-за конструкции, рассчитанной на скрытность самолета, F-22 при перехвате противника не может убедительно продемонстрировать ему свое вооружение, спрятанное внутри.
"У российского Су-35 значительно больше ракет, чем у F-22, и они расположены там, где их можно увидеть", - пишет Business Insider.
Издание также признает, что в том случае, если бы перехват перерос в воздушный бой, у Су-35 было бы больше шансов на победу.
"Если бы бой начался с перехватывающего маневра, у российского пилота было бы большое преимущество, когда F-22 оказался в поле его зрения. Российский Су-35 может маневрировать лучше, чем F-22", - говорится в публикации.
Эксперты также отмечают, что вовсе не обязательно использовать для перехватов пятое поколение истребителей, и эту работу могут выполнять другие не столь дорогие самолеты.
Руслан Мельников
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19.12.2017
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Vadim Martinov
92
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№1
20.12.2017 13:22
Они что там уже бухать начали в Российской газете?
Никто ничего не признал, просто нужно было пощупать радаром наши Сушки.
Вот и начали на Су-25 наезжать чтобы вызвать оных.
одни журналюги пишут ссылаются на других журналюг, потом все это вставляют на Вики как истину первой инстанции.
Пока кроме как пощупать и смоделировать, никаких данных получить нельзя, никто не будет врубать на полную все системы.
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