После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22



Истребитель Су-35.

Источник: rg.ru Истребитель Су-35.Источник: rg.ru

Американский истребитель F-22, столкнувшийся в Сирии с российскими самолетами, продемонстрировал серьезный недостаток.

Как пишет Business Insider, это выяснилось после того, как два F-22 попытались перехватить в сирийском небе российские Су-25 и Су-35.

Издание отмечает, что F-22, обладающий скрытностью и впечатляющей маневренностью, является "самым смертоносным боевым самолетом США". При этом в отличие от F-35, предназначенного главным образом для атак наземных целей и сбора информации, F-22 специализируется на воздушных боях. Однако в условиях современного противостояния использованные при создании F-22 стелс-технологии уже не играют значительной роли.

Более того, из-за конструкции, рассчитанной на скрытность самолета, F-22 при перехвате противника не может убедительно продемонстрировать ему свое вооружение, спрятанное внутри.

"У российского Су-35 значительно больше ракет, чем у F-22, и они расположены там, где их можно увидеть", - пишет Business Insider.

Издание также признает, что в том случае, если бы перехват перерос в воздушный бой, у Су-35 было бы больше шансов на победу.

"Если бы бой начался с перехватывающего маневра, у российского пилота было бы большое преимущество, когда F-22 оказался в поле его зрения. Российский Су-35 может маневрировать лучше, чем F-22", - говорится в публикации.

Эксперты также отмечают, что вовсе не обязательно использовать для перехватов пятое поколение истребителей, и эту работу могут выполнять другие не столь дорогие самолеты.

Руслан Мельников