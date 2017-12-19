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Поставки оружия Украине толкают киевский режим на новые авантюры - заместитель постпреда РФ при ООН

20.12.2017 Интерфакс-АВН 161 0
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Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото
Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Поставки США и Канадой вооружений украинскому режиму ведут к нагнетанию напряженности и новым жертвам, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.

"Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует Минские договоренности, на новые военные авантюры", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН по проблеме легкого и стрелкового оружия.

Он отметил: "Хотели бы порекомендовать тем, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься об ответственности".

П.Ильичев подчеркнул: "Все должны понимать, что силой конфликт в Донбассе не разрешить, а вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие".

Дипломат прокомментировал сообщения о готовности канадских властей разрешить своим компаниям поставки летальных вооружений на Украину, а также признание американской компании в том, что она уже поставляет украинскому режиму гранатометы.

По словам заместителя российского постпреда при ООН, эти поставки осуществляются США с "кулуарного" согласия госдепа и Пентагона, несмотря на официальные заявления Вашингтона о том, что решение по летальным вооружениям Киеву еще не принято.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Канада
Россия
США
Украина
Компании
ООН

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