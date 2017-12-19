Поставки оружия Украине толкают киевский режим на новые авантюры - заместитель постпреда РФ при ООН
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Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka
Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Поставки США и Канадой вооружений украинскому режиму ведут к нагнетанию напряженности и новым жертвам, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
"Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, которое саботирует Минские договоренности, на новые военные авантюры", - сказал российский дипломат на заседании СБ ООН по проблеме легкого и стрелкового оружия.
Он отметил: "Хотели бы порекомендовать тем, кто подталкивает к таким решениям и их принимает, задуматься об ответственности".
П.Ильичев подчеркнул: "Все должны понимать, что силой конфликт в Донбассе не разрешить, а вина за гибель людей будет лежать и на тех, кто дает в руки убийцам оружие".
Дипломат прокомментировал сообщения о готовности канадских властей разрешить своим компаниям поставки летальных вооружений на Украину, а также признание американской компании в том, что она уже поставляет украинскому режиму гранатометы.
По словам заместителя российского постпреда при ООН, эти поставки осуществляются США с "кулуарного" согласия госдепа и Пентагона, несмотря на официальные заявления Вашингтона о том, что решение по летальным вооружениям Киеву еще не принято.
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19.12.2017
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