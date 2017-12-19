Российские космонавты в 2018 году в ходе выхода в отрытый космос будут готовить МКС к стыковке с новым модулем "Наука"



Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.

Источник: Re-actor.ne Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.Источник: Re-actor.ne

Королев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин в феврале 2018 года во время выхода в открытый космос продолжат готовить российский сегмент МКС к присоединению модуля "Наука", заявил во вторник на пресс-конференции в Центре управления полётами руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

"Запланирован выход в открытый космос, связанный с подготовкой к стыковке модуля "Наука". Мы давно готовимся, проложим снаружи по поверхности различные кабели: силовой электрический и информационный", - сказал В.Соловьев.

Он отметил, что после стыковки "Науки", модуль будет присоединён этими кабелями с МКС.

"Кроме того, у нас есть несколько технологических приспособлений, такелажных стрел. Чтобы ими работать в новой архитектуре станции с модулем "Наука", нужно поменять их места базирования", - сказал В.Соловьев.

Ранее сообщалось, что запуск "Науки" по графику планируется в сентябре 2018 года. Однако рассматриваются возможности и просчитывается баллистика для возможного старта в резервную дату - 21 марта 2019 года.

Как сообщалось, в 2019 году планируется завершение строительства российского сегмента МКС вводом многофункционального лабораторного модуля - это будет сделано в этом году, узлового модуля - в 2018 году, научно-энергетического модуля - в 2019 году.

Эти модули должны обеспечивать принципиальную техническую возможность создания российской орбитальной станции в случае принятия соответствующих решений.

Запуск МЛМ изначально планировался на конец 2017 года, но был перенесен на 2018 год из-за засорения, обнаруженного в топливной системе.