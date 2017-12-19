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Британский авианосец за 4 миллиарда долларов дал течь сразу после спуска на воду

20.12.2017 Lenta.ru 418 0
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Авианосец R 08 Queen Elizabeth
Церемония вступления в состав Королевских ВМС Великобритании авианосца R 08 Queen Elizabeth. Портсмут, 07.12.2017.
Источник: www.express.co.uk

У авианосца Queen Elizabeth, официально включенного 7 декабря в состав Королевских ВМС Великобритании, обнаружили утечку в уплотнении одного из механизмов. Об этом пишет газета Guardian.

"Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано в ходе стоянки в Портсмуте", — заявил изданию представитель ВМС.

Авианосец Queen Elizabeth стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов (4,1 миллиарда долларов) впервые вышел в море 26 июня 2017 года. В 2018 году на корабле будут проводиться испытания палубных вертолетов. Затем Queen Elizabeth совершит переход к восточному побережью США, где начнутся его испытания с палубными истребителями короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Корабль имеет водоизмещение 65 тысяч тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов.
19.12.2017
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец

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