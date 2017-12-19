Состоялась церемония крещения 8-го БПК класса "Лэдженд", предназначенного для Береговой охраны США



WMSL 753. Фото: www.deagel.com. WMSL 753. Фото: www.deagel.com.

ЦАМТО, 19 декабря. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся на предприятии подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии крещения большого патрульного корабля (National Security Cutter – NSC) WMSL-757 "Мидгетт" класса "Лэдженд", предназначенного для Береговой охраны США.

WMSL-757 "Мидгетт" – 8-й корабль класса "Лэдженд". Закладка киля корабля состоялась 27 января 2017 года. Церемония спуска на воду прошла 22 ноября 2017 года. Как предполагается, WMSL-757 будет передан Береговой охране в 2019 году.

Корабль класса "Лэдженд" предназначен для обеспечения национальной безопасности, охраны территориальных вод, защиты рыболовных промыслов и окружающей среды, поддержания правопорядка на море, проведения поисково-спасательных операций, оказания помощи терпящим бедствие.

В рамках программы "Дипуотер" для замены устаревших катеров класса "Гамильтон", эксплуатирующихся с 1960-х гг., первоначально планировалось построить восемь современных многоцелевых больших патрульных кораблей.

Ingalls Shipbuilding уже поставила Береговой охране США шесть кораблей серии. Закладка головного корабля класса, "Бертольф" (WMSL-750), состоялась в 2004 году. Корабль был принят на вооружение Береговой охраны США в августе 2008 года. Шестой корабль, WMSL-755 "Манро", был передан Береговой охране 16 декабря 2016 года. Следующий, седьмой корабль серии, WMSL-756 "Кимбалл", планируется передать заказчику в 2018 году.

В августе 2016 года с Huntington Ingalls Industries был подписан контракт на закупку материалов с длительными сроками изготовления для строительства 9-го корабля серии, а 30 декабря 2016 года компания заключила основное соглашение стоимостью 486 млн. долл. на постройку этого корабля.