Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили новейшие гаубицы "Мста-СМ2"



152-мм гаубица "Мста-С".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС 152-мм гаубица "Мста-С".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 19 декабря. Артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Московской области, получили более 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

"Соединение комплектуется новейшими образцами вооружения и военной техники. С начала нового учебного периода личный состав уже 2-го дивизиона начал осваивать модернизированные 152-мм гаубицы "Мста-СМ2", противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" и 220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган". Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийского соединения позволит усилить боевые возможности объединения при проведении оборонительных и наступательных операций, а также создаст для мотострелков новые возможности для включения артрасчетов в разведывательно-ударный контур при проведении совместных тактических занятий и учений", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скорострельностью более 10 выстр. /мин., что выше скорострельности других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

Кроме того, до конца текущего года на вооружение артиллерийского соединения поступит около 10 новейших противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", сообщает пресс-служба Западного военного округа.