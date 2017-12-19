Грузовой корабль "Прогресс МС-08" планируют впервые запустить к МКС по двухвитковой схеме



Источник: © EPA-EFE/NASA/JOEL KOWSKY Источник: © EPA-EFE/NASA/JOEL KOWSKY

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, при хороших результатах новой схемы стыковки, ее внедрят для пилотирумых аппаратов

КОРОЛЕВ /Московская область/, 19 декабря. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-08", старт которого намечен на начало февраля 2018 года, планируется впервые запустить к Международной космической станции по двухвитковой схеме, при которой он облетит Землю дважды, что займет три часа. Об этом сообщил 19 декабря журналистам руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"На грузовике "Прогресс", который полетит к МКС в начале февраля, мы отработаем новую схему стыковки, доставим его за два витка", - сказал Соловьев.

По его словам, сейчас подгоняется специальный профиль под двухсуточную схему. "Планируется ВКД [внекорабельная деятельность] под модуль "Наука", на грузовике "Прогресс" отработаем новую схему стыковки. Если она у нас получится, мы внимательно ее проанализируем, посмотрим, насколько она надежна, безопасна. Если она будет нас устраивать, будем двигаться дальше, внедрять это дело и для пилотирумых аппаратов", - добавил руководитель полета.

Ранее сообщалось, что 12 октября этого года не состоялся запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции - старт отменила автоматика.

В итоге корабль отправился на орбиту 14 октября. Изначально предполагалось, что "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме, но в итоге полет выполнялся по двухсуточной.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев сообщал ранее ТАСС, что причиной переноса пуска "Прогресса МС-07" стал сбой в одном из микрокомпьютеров, не уточнив, из-за чего именно это произошло. По его словам, неисправный микрокомпьютер заменили.