Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
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Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Новая государственная программа вооружения рассчитана на 2018-2027 годы
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Развертывание новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на корветах и фрегатах ВМФ России запланировано в рамках новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Морская часть новой ГПВ одним из приоритетов имеет постройку корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 23350 и 23350М с высокоточным оружием, включающим крылатые ракеты "Калибр-НК" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
В составе ВМФ России находится пять корветов проекта 20380, еще пять находятся в постройке. Заложены два корвета модернизированного проекта 20385 и один - 20386. Возможно, отметил источник, заказ на эти корабли будет увеличен, их строительством займется калининградский завод "Янтарь" (в настоящее время корветы строят на санкт-петербургской "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе). В разной степени готовности находятся четыре фрегата проекта 22350, которые строит "Северная верфь".
О том, что в рамках новой ГПВ "ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия", в апреле официально сообщали в Минобороны. В конце ноября о наличии гиперзвуковых ракет "Циркон" в арсенале Вооруженных сил РФ заявил сенатор Виктор Бондарев.
Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн на синхронизацию. Приоритеты новой программы - развитие сил ядерного сдерживания и поставки в войска высокоточного оружия. По данным 18 декабря итоговый вариант программы еще не поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину.
Ракеты "Циркон"
Ракеты "Циркон", как сообщил ранее ТАСС другой источник в ОПК, могут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с пусковыми установками 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс". Именно этот комплекс устанавливается на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350.
Дальность стрельбы "Циркона", согласно открытым данным, составляет около 400 км; максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов. Как отметил ТАСС источник в "обороне", в апреле ракета "Циркон" достигла в ходе летних испытаний восьми скоростей звука.
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19.12.2017
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ID: 3396
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№1
20.12.2017 13:48
"... и фрегатов проектов 23350 и 23350М ..."
Что-то часто путать стали номера проектов - 22350 и 22350М. Раз упоминаешь - отвечай.
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NANOBOT
996
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№2
20.12.2017 15:02
Вообще, с учетом ситуации с кораблями и обстановкой в мире, цирконы в первую очередь надо на ПБРК "бастионы". Это сразу закроет Черное, Баренцево и Охотское моря, и ВМБ в Петропавловске от любых действий корабельных группировок противника. А если их и на Курилы, то японские эсминцы станут просто мишенями. Это при условии вменяемой дальности 600-700 км и развернутой ПВО. Фрегаты с корветами похоже по суммарной огневой мощи уступят группировкам каракуртов, если паучков купят 20+ штук. Вот бы "Красное Сормово", "Пеллу" и Зеленодольск перевести на выпуск фрегатов. Даже по фрегату в 3 года от них и то хлеб.
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Тектор
1154
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№3
20.12.2017 16:16
Цитата, NANOBOT сообщ. №2
Это при условии вменяемой дальности 600-700 км и развернутой ПВО.Цирконы выполнены в габаритах Оникса (8 с гаком м длиной, 0,68 м диаметром и 3 т массой) и имеют дальность, порядка, 400 км. Дальше - маловероятно, поэтому Цирконы не заменят Ониксы на Бастионах полностью. Обносов на МАКСе2017 говорил о высокоскоростной ракете на дальность в 1000 км. Как мне кажется, это уже будет другой типоразмер: длина 10 м с гаком и диаметр 1 м с гаком и вес будет 5-6 т. Высокоскоростная, на мой взгляд, означает, что большую часть пути ракета летит со скоростью близкой к гиперзвуковой, и лишь на последнем участке - с гиперзвуковой.
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forumow
3932
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№4
20.12.2017 16:38
Цитата, Тектор сообщ. №3
Цирконы выполнены в габаритах Оникса (8 с гаком м длиной, 0,68 м диаметром и 3 т массой) и имеют дальность, порядка, 400 км.С такой дальностью и габаритами одноступеньчатые ОТР вполне себе существуют. Тоже гиперзвуковые! И их тоже мона использовать как ПКР:
https://vpk.name/news/166854_atacms_prevrashaetsya_v_protivokorabelnuyu_raketu.html
https://vpk.name/news/186264_pkrvariant_lrpf_ugrozhaet_steregushemu.html
Небыло никакой необходимости заморачиваться с ГПВРД. А если такового там нет - поднимать вокруг этой ракеты столько шума. Но учитывая разработчика, а также "Брамос-2" - он там скорее-всего всё же есть, а потому - не менее 1000 км!
https://rg.ru/2017/04/21/reg-szfo/krejser-s-giperzvukovymi-raketami-poiavitsia-v-rossii-v-2020-godu.html
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