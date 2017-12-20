Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ



Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Новая государственная программа вооружения рассчитана на 2018-2027 годы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Развертывание новых противокорабельных гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" на корветах и фрегатах ВМФ России запланировано в рамках новой государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Морская часть новой ГПВ одним из приоритетов имеет постройку корветов проектов 20385 и 20386 и фрегатов проектов 23350 и 23350М с высокоточным оружием, включающим крылатые ракеты "Калибр-НК" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

В составе ВМФ России находится пять корветов проекта 20380, еще пять находятся в постройке. Заложены два корвета модернизированного проекта 20385 и один - 20386. Возможно, отметил источник, заказ на эти корабли будет увеличен, их строительством займется калининградский завод "Янтарь" (в настоящее время корветы строят на санкт-петербургской "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе). В разной степени готовности находятся четыре фрегата проекта 22350, которые строит "Северная верфь".

О том, что в рамках новой ГПВ "ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия", в апреле официально сообщали в Минобороны. В конце ноября о наличии гиперзвуковых ракет "Циркон" в арсенале Вооруженных сил РФ заявил сенатор Виктор Бондарев.

Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн рублей на поставки вооружений и 1 трлн на синхронизацию. Приоритеты новой программы - развитие сил ядерного сдерживания и поставки в войска высокоточного оружия. По данным 18 декабря итоговый вариант программы еще не поступил на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Ракеты "Циркон"

Ракеты "Циркон", как сообщил ранее ТАСС другой источник в ОПК, могут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса с пусковыми установками 3С14, которые также используются для ракет "Калибр" и "Оникс". Именно этот комплекс устанавливается на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350.

Дальность стрельбы "Циркона", согласно открытым данным, составляет около 400 км; максимальная скорость ракеты указывается в районе 4-6 Махов. Как отметил ТАСС источник в "обороне", в апреле ракета "Циркон" достигла в ходе летних испытаний восьми скоростей звука.