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СМИ: минобороны Польши вооружило добровольцев несертифицированными автоматами

20.12.2017 ТАСС 212 0
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Военнослужащие ВС Польши во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области. 2016 год
Источник: © РИА Новости, Стрингер

На создание и вооружение нацгвардии правительство намерено потратить около $1 млрд

ВАРШАВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. В Польше продолжается формирование Войск территориальной обороны (ВТО) - аналога Национальной гвардии США, которые будут размещены во всех регионах республики для оказания содействия регулярной армии, помощи во время чрезвычайных ситуаций и патриотического воспитания граждан.

Несколько недель назад на вооружение бойцов ВТО поступили 2 тыс. карабинов ГРОТ (GROT). Это автоматическое оружие польского производства должно в будущем полностью заменить в армии страны автоматы Калашникова. Согласно планам министерства национальной обороны республики, к 2021 году ВТО должны получить 53 тыс. ГРОТов.

Тем временем, как выяснила Gazeta Wyborcza, эти автоматы не прошли полную процедуру проверки и сертификации. Согласно нормам, они должны были пройти специальные тесты и получить сертификат Военно-технического института. По информации издания, решение о том, чтобы обойти эту процедуру, приняло оборонное ведомство для ускорения процесса вооружения добровольцев.

Экспертов беспокоит тот факт, что в ГРОТах до сих пор не до конца совершенен переключатель с автоматического на одиночный огонь. Часто случается так, что когда солдат планирует только один выстрел, переключатель "перескакивает" и автомат выдает очередь. Как предупреждают специалисты, в руках неумелого бойца такое оружие может привести к трагедии.

Согласно планам министерства обороны, в ближайшие месяцы в стране будут созданы 17 бригад ВТО по 4 - 4,5 тыс. добровольцев в каждой. Они будут размещены во всех воеводствах страны, а в центральном Мазовецком воеводстве, как самом крупном в республике, таких подразделений будет сформировано два. В общей сложности планируется набрать более 50 тыс. бойцов. Символом ВТО станет оскаленная морда волка.

Планируется, что ВТО будут реализовывать военные задачи в тесном взаимодействии с армией, а также проводить антитеррористические операции, действовать в случае разного рода кризисов, вести информационную и просветительскую работу. Создание ВТО - один из приоритетов действующего руководства минобороны Польши. На создание и вооружение нацгвардии до 2019 года правительство намерено потратить 3,6 млрд злотых (почти $1 млрд).
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
США
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия

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