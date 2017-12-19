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Россия и Индия продолжают технические переговоры по поставке Нью-Дели С-400

20.12.2017 ЦАМТО 276 0
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 19 декабря. Россия и Индия продолжают технические переговоры по поставке Нью-Дели ЗРС С-400, реализация соглашения требует времени в силу естественных причин, заявил "РИА Новости" посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"Контракты по линии ВТС касаются высокоточных технологий, больших объемов инвестиций, и они относятся к сфере национальной безопасности. То есть закономерно и естественно, что заключение и реализация этих соглашений требует времени. У нас есть свои национальные процедуры, которые нужно соблюсти", – сказал посол.

Что касается конкретных проектов, например, ЗРС С-400, то "на данный момент ведутся переговоры по техническим вопросам", добавил дипломат.

По его словам, "в силу многих аспектов переговоры занимают время, нужно понимать это. Но если говорить об этом или других проектах, хочу подчеркнуть: Индия привержена тому, чтобы продвигаться в реализации этих проектов в том смысле, чтобы это удовлетворяло обе стороны, а сами проекты были прозрачными и соответствовали финансовым и техническим требованиям", – передает "РИА Новости".
19.12.2017
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Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф

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