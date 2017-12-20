Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году



Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).

Источник: copy-models.com Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).Источник: copy-models.com

ЦАМТО, 19 декабря. Контракт на поставку транспортно-заряжающих машин для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков на открытии демонстрационного центра компании.

"Ситуация с С-500 следующая. Думаю, в ближайшее время будет подписан контракт с нашим предприятием "Старт" (Екатеринбург) на транспортные машины, на системы погрузки и закатки-выкатки", – сказал он, утвердительно ответив на уточняющий вопрос, будет ли это соглашение подписано в 2018 году.

В целом, системы С-500 ожидают в российской армии к 2020 году, заявляли ранее в ВКС РФ, напоминает агентство.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

Перспективная ЗРС способна поражать баллистические, аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. По информации из открытых источников (официально ТТХ не публикуются), С-500 будет иметь дальность стрельбы до 600 км. ЗРС будет способна обнаружить и одновременно поражать до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет, отмечает агентство.