СМИ: китайская компания получит $181 млн на программу ракет-носителей "Куайчжоу"
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Логотип China Aerospace Science & Industry Corporation - CASIC.
Источник: http://china-uz-friendship.com/
Средства будут инвестироваться в развитие программы ракет-носителей и мощности по их сборке
ШАНХАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Китайская коммерческая компания CASIC Rocket Tecnology, подчиняющаяся Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), привлекла инвестиции в размере 1,2 млрд юаней ($181,5 млн) на программу разработки и запуска ракет-носителей серии "Куайчжоу". Об этом сообщило 19 декабря агентство Синьхуа.
Соответствующие соглашения о привлечении финансирования были подписаны 18 декабря с восемью инвестиционными компаниями в Шанхае. "Средства будут инвестироваться в развитие программы ракет-носителей серии "Куайчжоу", мощности по их сборке и другие сопутствующие коммерческие космические проекты", - приводит агентство заявление председателя совета директоров CASIC Чжан Ди.
Базирующаяся в городе Ухань компания CASIC Rocket Tecnology была создана в феврале 2016 года совместно CASIC и компанией China Sanjiang Space Group. Один из крупнейших проектов компании - разработка новейшей ракеты-носителя "Куайчжоу-11", первый запуск которой намечен на первую половину 2018 года.
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19.12.2017
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