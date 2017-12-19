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К 2025 году группировку спутников в интересах МЧС России планируется увеличить в разы

20.12.2017 ТАСС 297 0
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Эмблема МЧС России.

Планируется, что группировка отечественных аппаратов будет доведена до 23, в том числе будет запущен спутник "Лидер ЧС"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группировка космических спутников для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций к 2025 году будет увеличена в разы. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты МЧС России, генерал-майор Андрей Лутошкин.

"В настоящее время в интересах МЧС России используется информация с 10 космических аппаратов - шести отечественных и четырех зарубежных. К 2025 году группировку отечественных аппаратов планируется довести до 23. В том числе запустить спутник "Лидер ЧС", который будет работать по вопросам мониторинга чрезвычайных ситуаций", - сказал он в интервью "Российской газете".

Лутошкин отметил, что только с начала этого года системой космического мониторинга были приняты более 8,5 тыс. снимков термоточек. "Благодаря этому удалось выявить почти 90 тыс. термических аномалий, которые представляли реальную угрозу 14 тысячам населенных пунктов", - уточнил представитель МЧС.

Он напомнил, что в рамках реализации Федеральной космической программы на 2016-2025 годы совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" МЧС России развивает систему космического мониторинга ЧС. "Она предусматривает развитие сети станций приема и обработки космической информации. В настоящее время нами уже создано пять таких станций (в Мурманске, Москве, Вологде, Красноярске и Владивостоке). Ведутся работы по развертыванию еще трех", - сказал Лутошкин.

По оценке МЧС, масштабы стихийных бедствий и природных катаклизмов, их влияние на социальную инфраструктуру и человека возрастают.

По оценкам специалистов, территория России подвержена воздействию более 30 видов опасных природных процессов: землетрясениям, наводнениям, цунами, извержениям вулканов, ураганам, засухам, природным пожарам и другим бедствиям. Первое место по частоте среди стихийных бедствий в России занимают наводнения. В среднем каждый год попадают под затопление до 20 городов, а это до 1 миллиона жителей.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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МЧС
Роскосмос

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