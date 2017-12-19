«КАМАЗ» запускает новый конвейер по производству двигателей Р6
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Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/
На ПАО «КАМАЗ» состоялось официальное мероприятие по сдаче финального этапа работ в рамках разработки и производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Партнёром лидера российского грузового машиностроения в реализации проекта стал один из ведущих мировых производителей – группа компаний Liebherr.
25 марта 2014 года в Германии в городе Эхинген между ПАО «КАМАЗ» и группой компаний Liebherr был подписан договор на разработку нового перспективного семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 лошадиных сил экологического класса «Евро-5» и, в перспективе, «Евро-6». Позднее, 10 июня 2014 года, приказом генерального директора Сергея Когогина на «КАМАЗе» был открыт проект с рабочим названием «Тибет». За три года на заводе двигателей проведена масштабная работа: построены площадки и смонтировано оборудование для производства блоков и головок цилиндров, смонтированы линии сборки двигателей, окраски силовых агрегатов Р6. В декабре нынешнего года обработана первая деталь нового двигателя и на линию сборки заложены первые двигатели КАМАЗ 910.10.
С вводом в эксплуатацию нового конвейера значительно расширяются производственные возможности ПАО «КАМАЗ». В 2018 году будет запущено серийное производство нового семейства камазовских двигателей – шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Этими моторами будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.
«Инновационный подход, заложенный в основе наших проектов, особенно востребован в производстве автомобилей КАМАЗ перспективного модельного ряда, над созданием которых мы работаем в настоящее время, – отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. – Мы стремимся сделать наш продукт оптимальным для потребителя и выйти на новые рынки сбыта. Новые мощные и надёжные двигатели Р6, созданные в сотрудничестве с нашим партнёром на основе передовых мировых технологий, позволят нам существенно улучшить технические и потребительские характеристики автомобилей и сделать грузовики безопаснее для людей и окружающей среды».
Группа компаний Liebherr уже более 30 лет осуществляет разработку и производство двигателей для сложных климатических и эксплуатационных условий. Наряду с двигателями департамент Liebherr Components специализируется на разработке и производстве широкого спектра высокотехнологичных узлов и агрегатов.
Производственная программа департамента охватывает системы механического, гидравлического и электропривода, дизельные и газовые двигатели, топливные системы, аксиально-поршневые узлы, гидравлические моторы и насосы, гидроцилиндры, опорно-поворотные устройства, редукторы и лебёдки, а также компоненты электроники.
«История сотрудничества наших компаний насчитывает многие годы, с тех пор как наши компании начали работать над разработкой коробки передач для первых КАМАЗов, – сказал в свою очередь Вилли Либхерр, председатель управляющего Совета Liebherr-International AG. – В связи с этим особенно приятно присутствовать при рождении нового двигателя, ставшего результатом упорной работы наших разработчиков и инженеров. Впечатляет и новейшая производственная линия, созданная исключительно под двигатели Р6. Я хотел бы выразить особую благодарность работникам «КАМАЗа», сделавшим возможным реализацию данного проекта и пожелать успехов с новым двигателем».
Новый конвейер «КАМАЗа» по производству двигателей Р6 оснащён по последнему слову техники, в некоторых моментах он превосходит зарубежные аналоги. Большое внимание уделяется соблюдению технологии и детальному контролю качества, – каждая операция прослеживается на 100%. Таким образом обеспечивается высокий уровень качества силового агрегата для автомобилей КАМАЗ поколения К5.
Сегодня все линии нового конвейера работают в пуско-наладочном режиме. До конца 2017 года планируется выпуск 7-10 силовых агрегатов. Промышленное производство двигателей Р6 будет налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год. В рамках проекта на заводе двигателей «КАМАЗа» создано 150 новых рабочих мест.
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19.12.2017
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