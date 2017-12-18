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Новые дивизионы С-400 заступят на боевое дежурство в Приморском крае и Ленобласти

19.12.2017 ТАСС 285 0
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ЗРК С-400
ЗРК С-400 на базе Хмеймим в Сирии.
Источник: Дмитрий Виноградов/РИА «Новости»

В Минобороны отметили, что также состоятся "практические действия боевых расчетов зенитного ракетного дивизиона в ходе приведения комплексов в полную боевую готовность"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новые дивизионы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 заступят на боевое дежурство в Приморском крае и Ленинградской области 22 декабря. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечается, 22 декабря планируется "заступление на боевое дежурство по охране воздушных границ в Приморском крае и Ленинградской области новых дивизионных комплектов ЗРС С-400 "Триумф", поступивших на вооружение соединений противовоздушной обороны Западного и Восточного военных округов".

Также состоятся "практические действия боевых расчетов зенитного ракетного дивизиона в ходе приведения комплексов в полную боевую готовность", отметили в Минобороны.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. Ранее замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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