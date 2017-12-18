Минобороны РФ передает Таджикистану оружие и бронетехнику для усиления охраны границы с Афганистаном



201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия передаст Таджикистану партию вооружения и техники, в том числе, танки, вертолеты и средства противовоздушной обороны. Церемония передачи состоится 19 декабря в Душанбе, сообщил сайт Минобороны РФ в понедельник.

"Торжественная церемония передачи делегацией министерства обороны РФ Вооруженным силам Таджикистана продукции военного назначения: стрелкового, артиллерийского, бронетанкового вооружения (бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72), вертолетной техники (вертолеты Ми-8 и Ми-24), средств связи и противовоздушной обороны, тылового имущества, медицинского и топографического оборудования", - говорится в сообщении.

"Поставка вооружения и военной техники осуществляется в рамках выполнения программы модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан, которая является ключевым инструментом повышения боеспособности Вооруженных сил Таджикистана и позволит расширить их возможности по борьбе с террористической угрозой и укреплению таджикско-афганской границы", - заявили в Минобороны РФ.