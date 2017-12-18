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ЦРУ передала России результативную информацию о подготовке теракта в Петербурге, которая помогла спасти множество жизней - Песков

19.12.2017 Интерфакс-АВН 233 0
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Информация, которой США поделились с РФ о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, была результативной и помогла спасти много жизней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае это, действительно, результативная информация, которая помогла спасти много жизней", - сказал он журналистам.

В целом, отвечая на вопрос о том, был ли такой случай передачи информации единичным или уже имеются аналогичные примеры в прошлом, Д.Песков заявил: "Скажем так, определенные контакты между спецслужбами спорадически осуществляются".

Отвечая на вопрос о том, каким образом ЦРУ США помогло, пресс-секретарь президента сказал: "Предоставив соответствующую информацию".
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США

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