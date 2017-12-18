МИД РФ: характеристики российской крылатой ракеты 9М729 полностью соответствуют Договору о РСМД
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Отстрел верхнего бандажа при пуске ракеты 9М723К5, полигон Капустин Яр, 22.08.2011 г. (Фото - Вадим Савицкий).
Источник: http://twower.livejournal.com
Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Обвинения Вашингтона в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необоснованны, характеристики крылатой ракеты 9М729 не выходят за рамки, установленные Договором, заявляют в МИД РФ.
"Американцы недавно назвали индекс одной из отечественных ракет (9М729), которая, по их словам, нарушает ДРСМД, но они так и не объяснили, почему США считают, что эта ракета имеет дальность, превышающую разрешенные 500 км. Понятно, почему они этого не сделали - таких данных просто не существует, поскольку характеристики 9М729 полностью соответствуют Договору", - сказал в интервью "Интерфаксу" в понедельник директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
"Мы слышим американские обвинения о том, что Россия нарушает Договор, но они остаются голословными, что не позволяет их рассматривать предметно", - отметил он.
ДРСМД, которому недавно исполнилось 30 лет, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км и запрещает их испытания, производство и развертывание.
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18.12.2017
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