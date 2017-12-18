"Вертолеты России" в рамках контракта с ГТЛК передали партию вертолетов для выполнения санитарных задач
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Пассажирский вертолет Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте).
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал партию из трех новых вертолетов в медицинском исполнении для авиакомпании "СКОЛ".
Вертолеты, произведенные на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода и Казанского вертолетного завода, будут использоваться в Ханты-Мансийском автономном округе и ряде других регионов.
"Сложные географические условия многих регионов затрудняют своевременное оказание экстренной медицинской помощи. Эту задачу помогает реализовать вертолетная техника. Мы постоянно анализируем потребности наших эксплуатантов и стремимся обеспечить их самой современной авиатехникой, адаптированной для выполнения разного рода задач", - отметил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Поставляемые в рамках данного контракта многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Установленные на них медицинские модули с широким набором специализированного оборудования дают возможность размещения до 2-х пациентов и осуществления оперативной доставки в центры оказания помощи в сопровождении медицинского персонала.
Медицинские модули оснащены носилками с регулируемым положением спинки, вакуумным матрасом, приборами и оборудованием первой медицинской помощи. Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения, а также реанимационного медицинского оборудования позволяет провести неотложные процедуры для реанимации пациентов. Общее время монтажа-демонтажа модуля на вертолет не превышает 15 минут, что обеспечивает гибкое варьирование состава оборудования вертолета в зависимости от потребностей заказчика.
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18.12.2017
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