Песков опроверг информацию о том, что новая ГПВ на 2018-27 гг. поступила на подпись Путину



Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Дмитрий Песков.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что итоговый вариант десятилетней ГПВ поступил в Кремль

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Кремль поступила Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы. "Нет, это не соответствует действительности", - сказал Песков.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Кремль поступил итоговый вариант новой десятилетней ГПВ. По информации издания, в общей сложности на перевооружение армии и флота уйдет около 19 трлн рублей, особый приоритет - системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие и поставки вооружений и техники для сил общего назначения.