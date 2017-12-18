Песков опроверг информацию о том, что новая ГПВ на 2018-27 гг. поступила на подпись Путину
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Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что итоговый вариант десятилетней ГПВ поступил в Кремль
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что в Кремль поступила Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы. "Нет, это не соответствует действительности", - сказал Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Кремль поступил итоговый вариант новой десятилетней ГПВ. По информации издания, в общей сложности на перевооружение армии и флота уйдет около 19 трлн рублей, особый приоритет - системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие и поставки вооружений и техники для сил общего назначения.
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18.12.2017
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