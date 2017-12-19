МО РФ заключило госконтракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ



Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.

Источник: Александр Мишин / russianplanes.net Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.Источник: Александр Мишин / russianplanes.net

ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны России заключило госконтракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года, пишет газета "Красная звезда".

"Облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. Прежде всего, улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика-оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", – цитирует газета заместителя министра обороны Юрия Борисова.

"Живучесть и боевая эффективность новой машины существенно возросли, – отметил замглавы оборонного ведомства, комментируя подписанный контракт. – Вертолет получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях".

Юрий Борисов особо подчеркнул, что на Ми-28НМ планируется установка перспективной нашлемной системы целеуказания и наведения, которая совместно с надвтулочной радиолокационной станцией значительно повысит эффективность боевого применения авиационного комплекса в любых погодных условиях, отмечает газета.

"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ, – приводит "Красная звезда" слова замминистра обороны.