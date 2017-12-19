МО РФ заключило госконтракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ
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Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.
Источник: Александр Мишин / russianplanes.net
ЦАМТО, 18 декабря. Минобороны России заключило госконтракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии вертолетов Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года, пишет газета "Красная звезда".
"Облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. Прежде всего, улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика-оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", – цитирует газета заместителя министра обороны Юрия Борисова.
"Живучесть и боевая эффективность новой машины существенно возросли, – отметил замглавы оборонного ведомства, комментируя подписанный контракт. – Вертолет получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях".
Юрий Борисов особо подчеркнул, что на Ми-28НМ планируется установка перспективной нашлемной системы целеуказания и наведения, которая совместно с надвтулочной радиолокационной станцией значительно повысит эффективность боевого применения авиационного комплекса в любых погодных условиях, отмечает газета.
"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ, – приводит "Красная звезда" слова замминистра обороны.
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18.12.2017
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beka1
1294
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№1
19.12.2017 03:42
,,новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях.,,
Хочется, конечно, надеяться, что речь идёт о перспективных ПТУР. Может и сделали такие, чем чёрт не шутит!
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Байкал57
530
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№2
19.12.2017 05:36
НУРС на 85мм дальностью 11км, ПТУРы на 20км, нашлемное позволит одному пилоту наконец-то в знакомой и постоянной боевой обстановке местности. Молодцы все и вертолетчики и украинские скакуны, что заставили перенос в Питер производство ВК-2500, и Климовцы молодцы, что за 4 года модернизировали его. Короче все молодцы.
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просто экспл
3930
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№3
19.12.2017 06:18
Цитата, beka1 сообщ. №1
,,новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях.,,во во , тоже самое подумал как прочел
Цитата, q
Вертолет получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, которая позволяет применять новые типы авиационных средств поражения с радиолокационной и лазерной системой наведения на больших дистанциях".интересно только , эти работы по нашему хелфаеру уже идут и нам их просто не освещают , или это в планах на какое то туманное будущее ?
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