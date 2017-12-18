Новый инженерно-саперный полк ЗВО получит более 100 ед. вооружения и военной техники в рамках гособоронзаказа
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Инженерная машина разграждения ИМР-2МА Источник: http://www.diary.ru/.
ЦАМТО, 18 декабря. Военные инженеры общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получат для формирования нового инженерно-саперного полка свыше 100 новых образцов вооружения, военной и специальной техники.
"В 2018 году в боевой состав армии войдет новый инженерно-саперный полк, который будет оснащен новейшими образцами вооружения и военной техники. Военные инженеры смогут выполнять весь спектр специальных задач от работ по разминированию и сплошной очистке полигонов до практического включения в проведение тактических учений, где нашим инженерно-штурмовым отрядам предстоит выполнять задачи штурма и разграждения", – заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.
На вооружение полка уже приняты современные образцы военной техники связи, тыла и снаряжения. В ближайшее время на вооружение поступят путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-2, плавающие транспортеры ПТС-2, искатели неразрывных взрывчатых устройств (ИНВУ) "Коршун" и новейший защитный костюм (ОВР-2) "Сокол", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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18.12.2017
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