Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 58 лет



Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Источник: МО РФ Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).Источник: МО РФ

ЦАМТО, 18 декабря. РВСН 17 декабря исполнилось 58 лет со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совмина СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

С момента образования РВСН проведено свыше 5 тыс. пусков ракет, в том числе около 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск.

Сегодня РВСН – это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом СЯС России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими непрерывное дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей СЯС России, способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника.

В текущем году Ракетные войска провели более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. В 2018 году количество учений сохранится практически на том же уровне, что и в 2017 году: в общей сложности пройдет около 200 учений.

В уходящем году в РВСН выполнено 5 пусков ракет.

В следующем году планируется провести 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с основными задачами по программе продления сроков эксплуатации, а также с целью подтверждения правильности принятых конструкторских решений по развитию перспективных разработок в интересах РВСН.

В 2017 году на боевое дежурство в Иркутском соединении поставлен ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Ярс" мобильного базирования. Кроме того, в этом году завершены начатые в 2016 году мероприятия по постановке в полном составе еще двух полков мобильного комплекса "Ярс" в Новосибирском и Йошкар-Олинском соединениях, продолжается перевооружение очередного ракетного полка в Козельском соединении.

В 2018 году очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования.

За последние годы закупка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

В боевом составе РВСН сегодня находится около 400 пусковых установок с МБР. Доля новых РК в группировке РВСН будет постоянно возрастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.