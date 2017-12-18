Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 58 лет

19.12.2017 ЦАМТО 239 0
0
Понравилась новость?
 0
РВСН
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 18 декабря. РВСН 17 декабря исполнилось 58 лет со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совмина СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

С момента образования РВСН проведено свыше 5 тыс. пусков ракет, в том числе около 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск.

Сегодня РВСН – это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом СЯС России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими непрерывное дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей СЯС России, способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника.

В текущем году Ракетные войска провели более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. В 2018 году количество учений сохранится практически на том же уровне, что и в 2017 году: в общей сложности пройдет около 200 учений.

В уходящем году в РВСН выполнено 5 пусков ракет.

В следующем году планируется провести 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с основными задачами по программе продления сроков эксплуатации, а также с целью подтверждения правильности принятых конструкторских решений по развитию перспективных разработок в интересах РВСН.

В 2017 году на боевое дежурство в Иркутском соединении поставлен ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Ярс" мобильного базирования. Кроме того, в этом году завершены начатые в 2016 году мероприятия по постановке в полном составе еще двух полков мобильного комплекса "Ярс" в Новосибирском и Йошкар-Олинском соединениях, продолжается перевооружение очередного ракетного полка в Козельском соединении.

В 2018 году очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружен на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования.

За последние годы закупка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

В боевом составе РВСН сегодня находится около 400 пусковых установок с МБР. Доля новых РК в группировке РВСН будет постоянно возрастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы