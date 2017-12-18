Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Андрей Кобан: Радиотехнические войска обладают достаточным потенциалом для решения поставленных перед ними задач

19.12.2017 ЦАМТО 423 0
0
Понравилась новость?
 0
Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 18 декабря. По количественным и качественным параметрам радиотехнические войска обладают достаточным потенциалом для решения поставленных перед ними задач.

Об этом говорится в статье начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, опубликованной в газете "Красная звезда"

Ниже приведено несколько фрагментов статьи А.Кобана (полностью статья опубликована в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда").

"…Радиотехнические войска ведут серьезную работу по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне Российской Федерации. Уже сегодня развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство подразделения радиотехнических войск на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, в районе населенного пункта Тикси, острове Врангеля и мысе Шмидта...

Непрерывно совершенствуется система разведки и контроля использования воздушного пространства...

На сегодняшний день радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток независимо от метеорологических условий и помех обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км, одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах. Среди них новейшие радиолокационные комплексы средних и больших высот "Небо-М", радиолокационные станции средних и больших высот "Противник", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка-2", радиолокационные станции малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", "Каста-2-2", "Гамма-С1", а также современные комплексы средств автоматизации "Фундамент" и другие средства…

Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов. В этом году завершается оснащение командных пунктов и пунктов управления радиотехнических частей и подразделений на комплексы средств автоматизации "Фундамент"…

По заказу Минобороны России в интересах радиотехнических войск предприятиями ОПК разрабатываются перспективные, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные средства и комплексы средств автоматизации. В 2017 году успешно завершены государственные испытания и в дальнейшем будут приняты на вооружение радиотехнических войск такие радиолокационные комплексы и станции нового поколения, как РЛС "Подлет-М" – автоматизированная трехкоординатная маловысотная РЛС межвидового применения; РЛС "Небо-УТ" – модернизация РЛС метрового диапазона дежурного режима средних и больших высот; РЛК "Небо-ММ" – мобильный радиолокационный комплекс, способный обнаруживать от малоразмерных (изготовленных по технологии "стелс") до баллистических воздушных целей. Последний предназначен для обеспечения радиолокационной информацией зенитных ракетных войск, в том числе и для решения задач нестратегической противоракетной обороны. Этот комплекс не имеет российских и зарубежных аналогов...

За последние 5 лет количество новых радиолокационных средств, ежегодно поступающих на вооружение радиотехнических войск, увеличилось более чем в 10 раз. На 30 процентов возросло количество закупаемых комплексов средств автоматизации… К 2020 году общая оснащенность новыми образцами комплексов РТВ составит более 70 процентов".

Специалисты радиотехнических войск 15 декабря отметили свой профессиональный праздник.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Каста-2
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы