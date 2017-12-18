Андрей Кобан: Радиотехнические войска обладают достаточным потенциалом для решения поставленных перед ними задач



Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 18 декабря. По количественным и качественным параметрам радиотехнические войска обладают достаточным потенциалом для решения поставленных перед ними задач.

Об этом говорится в статье начальника радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, опубликованной в газете "Красная звезда"

Ниже приведено несколько фрагментов статьи А.Кобана (полностью статья опубликована в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда").

"…Радиотехнические войска ведут серьезную работу по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне Российской Федерации. Уже сегодня развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство подразделения радиотехнических войск на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, в районе населенного пункта Тикси, острове Врангеля и мысе Шмидта...

Непрерывно совершенствуется система разведки и контроля использования воздушного пространства...

На сегодняшний день радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток независимо от метеорологических условий и помех обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км, одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах. Среди них новейшие радиолокационные комплексы средних и больших высот "Небо-М", радиолокационные станции средних и больших высот "Противник", "Всевысотный обнаружитель", "Сопка-2", радиолокационные станции малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", "Каста-2-2", "Гамма-С1", а также современные комплексы средств автоматизации "Фундамент" и другие средства…

Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов. В этом году завершается оснащение командных пунктов и пунктов управления радиотехнических частей и подразделений на комплексы средств автоматизации "Фундамент"…

По заказу Минобороны России в интересах радиотехнических войск предприятиями ОПК разрабатываются перспективные, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные средства и комплексы средств автоматизации. В 2017 году успешно завершены государственные испытания и в дальнейшем будут приняты на вооружение радиотехнических войск такие радиолокационные комплексы и станции нового поколения, как РЛС "Подлет-М" – автоматизированная трехкоординатная маловысотная РЛС межвидового применения; РЛС "Небо-УТ" – модернизация РЛС метрового диапазона дежурного режима средних и больших высот; РЛК "Небо-ММ" – мобильный радиолокационный комплекс, способный обнаруживать от малоразмерных (изготовленных по технологии "стелс") до баллистических воздушных целей. Последний предназначен для обеспечения радиолокационной информацией зенитных ракетных войск, в том числе и для решения задач нестратегической противоракетной обороны. Этот комплекс не имеет российских и зарубежных аналогов...

За последние 5 лет количество новых радиолокационных средств, ежегодно поступающих на вооружение радиотехнических войск, увеличилось более чем в 10 раз. На 30 процентов возросло количество закупаемых комплексов средств автоматизации… К 2020 году общая оснащенность новыми образцами комплексов РТВ составит более 70 процентов".

Специалисты радиотехнических войск 15 декабря отметили свой профессиональный праздник.