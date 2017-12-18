Флаг WorldSkills полетел в космос на борту корабля "Союз МС-07"



Вид на МКС.

Источник: © NASA Вид на МКС.Источник: © NASA

Флаг вернется на Землю 27 февраля 2018 года, после чего он продолжит путешествие по странам, где проходили мировые чемпионаты WorldSkills, в рамках эстафеты

БАЙКОНУР, 17 декабря. /ТАСС/. Флаг международного движения молодых профессионалов WorldSkills отправился на Международную космическую станцию на борту корабля "Союз МС-07". Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-служба союза "Ворлдскиллс Россия".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-07" стартовала с первой площадки космодрома Байконур в воскресенье в 10:21 мск. На борту "Союза МС-07" находятся российский космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля), а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи.

Командир экипажа сказал, что даже на космической станции (МКС) нужны рабочие навыки. "Элементарно закрутить гайки, отремонтировать туалет и другие механизмы с помощью обычных слесарских инструментов, которыми мы пользуемся в гараже. Самое главное, чтобы на чемпионате мира WorldSkills в 2019 году было как можно больше участников, и чтобы наша команда победила!" - приводит пресс-служба слова Шкаплерова.

Знаковое событие

Рустам Минниханов, президент республики Татарстан, где в 2019 пройдет мировой чемпионат WorldSkills, поделился своими впечатлениями о пуске. "Впечатления мощные. Я представлял, что это очень серьезно. Но такой комплекс, такая история. И "Буран", и музей, и сам пуск. Для любого человека это очень серьезное событие. И самое главное - мы сегодня отправили в космос флаг WorldSkills, и это знаковое событие для нашей страны", - сказал он.

"Мы считаем, что WorldSkills - это не просто дань какой- то моде, это дань человеку рабочей профессии. Мы должны поднять статус рабочих специальностей, чтобы они были так же уважаемы, как наши чемпионы мира и обладатели медалей Олимпиад. Она занимаются тем же самым - показывают уровень профессиональной подготовки нашей страны. Мы должны провести этот чемпионат достойно, чтобы не было стыдно перед всем миром, он привнесет в нашу страну культуру уважения человека рабочей специальности", - добавил Минниханов.

Подготовку к чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019 надо разделить на две части: это подготовка к чемпионату, за которую отвечает Татарстан, и подготовка сборной России, которая является зоной ответственности Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". "В Абу-Даби мы о себе уже заявили, есть позитивные результаты, но это надо закрепить. Надо серьёзно работать. Мы уверены, что наша страна покажет достойные результаты на чемпионате", - отметил глава Татарстана.

В свою очередь генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов рассчитывает на то, что флаг мирового первенства вернется на Землю не только в целости и сохранности, но и с "космической энергией, которая вдохновит нашу сборную на победу в Казани в 2019 году". На чемпионатах по профессиональному мастерству состязаются не спортсмены, а представители различных профессий, напомнил он. Но соревнования очень похожи на большой спорт. "Там всегда присутствует острая конкурентная борьба, поэтому настрой, азарт и воля к победе очень важны", - пояснил Уразов.

Эстафета флага

В пресс-службе напомнили, что полет флага в космос проходит в рамках проекта "Эстафета флага WorldSkills", который стартовал в октябре этого года. 20 октября на Церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг был торжественно передан представителями столицы ОАЭ городу-организатору следующих мировых соревнований WorldSkills - Казани. 21 октября в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов состоялось официальное чествование флага, и был дан старт эстафете.

Флаг вернется на Землю 27 февраля 2018 года, и эстафета продолжит свое путешествие по 21 стране, которые ранее принимали мировые чемпионаты WorldSkills. Она охватит 33 предыдущих города-организатора.

После завершения международного этапа эстафета продолжится в России. Планируется, что флаг побывает во всех 85 регионах страны, а также 43 муниципальных районах и 2 городских округах Республики Татарстан. Затем флаг доставят в Казань - на Церемонию открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.

Накануне запуска корабля в Байконуре прошла торжественная церемония посвящения авиационного спортсмена и космонавта, Героя Советского Союза и первого Героя Российской федерации Сергея Крикалёва в Послы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.