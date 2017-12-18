Первые серийные Ми-28НМ изготовят до конца 2018 года



Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что облик вертолета в значительной степени отличается от базовой версии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Два первых серийных модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" будут изготовлены до конца 2018 года, сообщает в понедельник газета "Красная звезда".

Как пишет издание, Минобороны России заключило государственный контракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года, говорится в материале газеты.

"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ", - приводит издание слова заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова.

По его словам, облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета.

"Прежде всего улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика- оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", - рассказал Борисов.