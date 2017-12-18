Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Первые серийные Ми-28НМ изготовят до конца 2018 года

19.12.2017 ТАСС 351 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что облик вертолета в значительной степени отличается от базовой версии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Два первых серийных модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" будут изготовлены до конца 2018 года, сообщает в понедельник газета "Красная звезда".

Как пишет издание, Минобороны России заключило государственный контракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года, говорится в материале газеты.

"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ", - приводит издание слова заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова.

По его словам, облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета.

"Прежде всего улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика- оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", - рассказал Борисов.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы