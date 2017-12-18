Первые серийные Ми-28НМ изготовят до конца 2018 года
|
|
Ударный вертолет Ми-28Н. Фото Эрика Романенко.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что облик вертолета в значительной степени отличается от базовой версии
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Два первых серийных модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" будут изготовлены до конца 2018 года, сообщает в понедельник газета "Красная звезда".
Как пишет издание, Минобороны России заключило государственный контракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ. Согласно условиям контракта, первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года, говорится в материале газеты.
"Мы приняли решение, что дальнейшая контрактация по "двадцать восьмым" машинам будет проводиться в пользу Ми-28НМ", - приводит издание слова заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова.
По его словам, облик Ми-28НМ в значительной степени отличается от базовой версии вертолета.
"Прежде всего улучшена функциональность боевой машины за счет изменения эргономики кабины экипажа и установки дублирующей системы управления вертолетом в кабине летчика- оператора. Машина приобрела модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами", - рассказал Борисов.
|
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.12.2017 МО РФ заключило госконтракт с холдингом "Вертолеты России" на производство установочной партии Ми-28НМ
15.11.2016 "Охотник" российской авиации: от первого полета до действий в "стае"
08.07.2015 КРЭТ: новейший Ми-28НМ получит локатор, обеспечивающий круговой обзор
27.12.2012 Подарок «под елочку»
06.12.2017 Новые подробности о программе российского перспективного боевого вертолета
13.11.2017 "Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов