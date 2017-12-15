Росэлектроника разработала нейрогарнитуру для людей с поражением нервной системы
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Отслеживание глаз - айтрекер (eye tracker).
Источник: http://www.xdsl.ru/
Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали аппаратуру для расширения коммуникативных возможностей людей, страдающих поражением нервной системы. Она предназначена, в частности, для пациентов, перенесших инсульт, боковой амиотрофический склероз, тяжелые черепно-мозговые или спинальные травмы, с полной сохранностью сознания, но не способных на речевую или двигательную коммуникацию с окружающими.
Аппаратура, получившая название «АДК-01», разработана московским Институтом электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ, в структуре холдинга входит в дивизион АО «Системы управления») с использованием технологии видеоокулографии и интерфейса «мозг-компьютер».
Как сообщалось, «АДК-01» спроектирован на основе мобильного трекера движения глаз, разработанного специалистами ИНЭУМ.
В комплект входит оптически прозрачный дисплей дополненной реальности, а также система электродов для размещения на голове пациента. Комплект представляет собой своеобразную нейрогарнитуру для людей с «синдромом запертого человека».
На дисплей, который размещается непосредственно перед глазом больного, выводится графический интерфейс в виде клавиатуры с русским или латинским алфавитом.
Аппаратура, регистрируя по каналу видеоокулографии движение глаз человека, определяет, на какой из букв сфокусировано внимание пользователя. При превышении зафиксированного временного порога эта буква выводится в область набора сообщения на экране дисплея. Набранные сообщения могут быть выведены на внешний монитор или отправлены по электронной почте и SMS.
Интерфейс «мозг-компьютер» позволяет регистрировать электрическую активность головного мозга с помощью электродов, не требующих использования электропроводящего геля. Таким образом, формируется коммуникативный канал для пользователей с нарушением движения глаз.
Кроме этого применение интерфейса «мозг-компьютер» позволяет улучшить качество работы канала на основе видеоокулографии.
В целях дальнейшего развития возможностей нейрогарнитуры сотрудники Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука в настоящее время разрабатывают систему синтеза речи, которая будет озвучивать набранные сообщения.
В комплект «АДК-01» также входит фотоплетизмографический датчик, который осуществляет мониторинг частоты сердечных сокращений. В случае отклонения значения частоты сердечных сокращений от нормальных, аппаратура в автоматическом режиме отправляет SMS родственникам пользователя или медицинскому персоналу.
«АДК-01» весит около 800 грамм и способен работать от 1 до 6 часов в зависимости от установленных аккумуляторных батарей. Ориентировочная стоимость составит около 300 тысяч рублей. В настоящий момент аппарат проходит регистрацию в качестве медицинского прибора в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
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15.12.2017
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