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КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т

15.12.2017 АО «Вертолеты России» 394 0
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Вертолет Ка-226Т
Легкий вертолет Ка-226Т (первый серийный образец постройки 2013 года, бортовой номер "241", заводской номер 523226521002) в ангаре нового опытного производства АО "Камов" в Томилино.
Источник: Александр Младенов / AERO

Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передало заказчику два вертолета Ка-226Т корабельного базирования. Машины успешно завершили весь комплекс приемо-сдаточных испытаний и в ближайшее время пополнят парк государственной авиации.


Данная поставка стала уже второй в этом году – в марте на КумАПП состоялась торжественная церемония передачи госзаказчику первых двух Ка-226Т корабельного базирования.


"Первые машины, переданные заказчику весной этого года, уже активно несут службу, мы получаем положительные отзывы от эксплуатанта и отмечаем заинтересованность в развитии нашего сотрудничества. Контрактные обязательства предприятия в этом году выполнены. Мы надеемся, что успешный опыт эксплуатации корабельной версии Ка-226Т послужит основой для заключения новых контрактов", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


В отличие от "сухопутной" версии легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Корабельный вертолет Ка-226Т может применяться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.


Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
15.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Компании
Вертолеты России
КумАПП
Проекты
Гособоронзаказ

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