В Египте выразили интерес к закупке у РФ средств для обнаружения взрывных устройств - парламентарий



Юрий Швыткин.

Источник: © РИА Новости / Александр Паниотов Юрий Швыткин.Источник: © РИА Новости / Александр Паниотов

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Египта выразили интерес в закупке у России технических средств для обнаружения самодельных взрывных устройств, сообщил "Интерфаксу" замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Замминистра обороны Египта высказал пожелание об обеспечении армии и спецслужб Египта специальными техническими средствами по обнаружению самодельных взрывных устройств", - сказал Ю.Швыткин в четверг по итогам соответствующих переговоров делегации комитета Госдумы по обороне в Каире.

По его словам, египетские военные рассчитывает, что такие средства могли бы применяться "в том числе в аэропортах, на трассах, в местах большого скопления людей, в транспорте".

Такие технические средства могли бы закупаться в России, считают в Минобороны Египта, сообщил Ю.Швыткин.

Замглавы комитета Госдумы по обороне также отметил, что в ходе переговоров в министерстве обороны Египта обсуждались вопросы о возможной покупке вооружения в РФ, но осуществление таких покупок "в некоторой степени египетские военные увязывают с рядом пока нерешенных вопросов с РФ, в частности, с возобновлением авиасообщения и туристического потока".