Специалисты ВМФ России обследовали все аномалии рельефа дна по плану первого этапа поиска подлодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Uncredited

ЦАМТО, 14 декабря. Специалисты ВМФ России при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" обследовали все точки, определенные планом первого этапа поиска подводной лодки "Сан Хуан" ВМС Аргентины.

В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" российскими специалистами произведено в общей сложности 12 погружений ТНПА "Пантера плюс" на глубины от 135 до 1050 м, в результате которых были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовных траулера, скопления донных отложений и два бетонных блока.

После непродолжительного планового профилактического осмотра оборудования комплекса "Пантера Плюс" в порту Пуэрто-Бельграно и постановки задач, специалисты ВМФ России продолжат работы в районе поиска подводной лодки "Сан Хуан".

В свою очередь, ранее прибывшее в назначенный район океанографическое исследовательское судно "Янтарь" произвело обследование ряда точек аномалий рельефа дна назначенного района штатным поисковым оборудованием, обнаружив донные возвышенности с коралловыми полями, скалистые отложения донного грунта и перепады глубин со скальным грунтом.

Руководит группой специалистов ВМФ России начальник Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.