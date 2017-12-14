Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин: Россия не может позволить себе такие расходы на оборону, как у США

15.12.2017 РИА Новости 393 0
0
Понравилась новость?
 0
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно для поддержания ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о расходах РФ, Путин заявил, что в 2018 году Россия потратит чуть более 46 миллиардов долларов на военные нужды, в то время как в США был принят закон о военных расходах в размере 700 миллиардов долларов.

"Может ли Россия позволить себе такие военные расходы (как у США - ред.)? Нет. Но нам того, что мы тратим вот эти 46, достаточно", - сказал он.

Россия будет уделять внимание развитию своей армии и сможет обеспечить свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений, подчеркнул президент.

"Мы будем уделять нужное внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет", - сказал Путин.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.12 17:59
  • 6
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 15.12 17:30
  • 4
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 15.12 16:58
  • 13
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.12 16:54
  • 42
Морских и воздушных убийц объединили
  • 15.12 16:54
  • 3
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
  • 15.12 16:14
  • 1
Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"
  • 15.12 16:07
  • 1
Украинский танк "Булат" официально признали неудачным
  • 15.12 15:38
  • 1
Загадочная смерть солдата НАТО в Литве
  • 15.12 15:36
  • 32
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 15.12 15:27
  • 96
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.12 15:11
  • 16
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 15.12 14:30
  • 1
Литва в военном плену у НАТО и США
  • 15.12 13:41
  • 4007
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.12 13:21
  • 127
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 15.12 13:04
  • 22
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
другие обсуждаемые темы