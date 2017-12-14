Путин: Россия не может позволить себе такие расходы на оборону, как у США



Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно для поддержания ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о расходах РФ, Путин заявил, что в 2018 году Россия потратит чуть более 46 миллиардов долларов на военные нужды, в то время как в США был принят закон о военных расходах в размере 700 миллиардов долларов.

"Может ли Россия позволить себе такие военные расходы (как у США - ред.)? Нет. Но нам того, что мы тратим вот эти 46, достаточно", - сказал он.

Россия будет уделять внимание развитию своей армии и сможет обеспечить свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений, подчеркнул президент.

"Мы будем уделять нужное внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет", - сказал Путин.