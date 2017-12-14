Крутских: если мир не договорится о кибербезопасности, война "не за горами"



Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 кибератак совершается в год на российские государственные ресурсы, если не удастся договориться с другими странами по кибербезопасности, то третья мировая война уже не за горами, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Он отметил, что глобальная информационная безопасность за уходящий год "значительно ухудшилась и качественно, и количественно".

"На Россию совершается - к сожалению, получила подтверждение цифра - более 70 миллионов кибератак в год только на государственные ресурсы", - сказал он, выступая на конференции по кибербезопасности в четверг.

Следующий год, по его словам, будет в этой области "переломным". "Если мы не договоримся и не создадим, по крайней мере, действенные механизмы для достижения переговорного результата, дальше мы можем уже не беспокоиться: третья мировая будет не за горами", - уверен Крутских.