Крутских: если мир не договорится о кибербезопасности, война "не за горами"
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 кибератак совершается в год на российские государственные ресурсы, если не удастся договориться с другими странами по кибербезопасности, то третья мировая война уже не за горами, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
Он отметил, что глобальная информационная безопасность за уходящий год "значительно ухудшилась и качественно, и количественно".
"На Россию совершается - к сожалению, получила подтверждение цифра - более 70 миллионов кибератак в год только на государственные ресурсы", - сказал он, выступая на конференции по кибербезопасности в четверг.
Следующий год, по его словам, будет в этой области "переломным". "Если мы не договоримся и не создадим, по крайней мере, действенные механизмы для достижения переговорного результата, дальше мы можем уже не беспокоиться: третья мировая будет не за горами", - уверен Крутских.
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14.12.2017
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