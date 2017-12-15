Американские F-22 чуть не сбили российский самолет в небе над Сирией?



Истребители F-22 Raptor на военной базе в Хэмптоне.

Источник: © AP Photo, Gary C. Knapp, file Истребители F-22 Raptor на военной базе в Хэмптоне.Источник: © AP Photo, Gary C. Knapp, file

Американские и российские военные самолеты едва не столкнулись друг с другом в небе над Сирией.

И почти столь же важным является то, что речь идет о восхваляемом, но еще недостаточно проверенном американском истребителе с технологией стелс F-22 и о российском Су-35. Однако разочарование ожидает тех фанатов авиации и националистов, которые готовы смаковать поединок между самыми современными американскими и российскими истребителями. Не было никакого воздушного боя. Пока.

Соединенные Штаты сбили сирийский истребитель, а Турция сбила российский самолет, тогда как Америка и Россия пока лишь наблюдают друг за другом.

Однако газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о нескольких инцидентах, в ходе которых российские самолеты пролетали в опасной близости от американских самолетов в сирийском небе.

"В одном таком случае два американских штурмовика A-10, находившиеся к востоку от Евфрата, чуть не столкнулись лоб в лоб с российским Су-24 (Fencer или "Фехтовальщик" по кодификации НАТО), который пролетел на расстоянии всего 90 метров (300 футов) - это была очень опасная ситуация, поскольку оба самолета двигались со скоростью свыше 500 километров в час, - подчеркивалось в сообщении газеты New York Times. - Штурмовик A-10 смог изменить курс и избежать столкновения с российским самолетом, который должен был находиться только к западу от Евфрата. Другие российские самолеты также летали на боевой дистанции от союзнических наземных сил в течение почти 30 минут, увеличивая напряженность и риски быть сбитыми, сообщили американские официальные лица".

Еще большую тревогу вызывает то, что истребители F-22 ответили на маневры Су-24, который в течение 20 минут сделал три захода над поддерживаемыми Америкой силами, сообщила газета New York Times. И далее: "В это время пилоты F-22 пять раз пытались установить контакт с "Фехтовальщиком" по радиосвязи, но не получили никакой реакции и никакого ответа. Пилоты ВВС США проявили сдержанность, однако с учетом того, что действия Су-24 вполне могли быть расценены как представляющие угрозу для американского самолета, пилоты F-22 имели полное право открыть огонь в целях самозащиты, подчеркнули официальные лица на авиабазе в Катаре".

Американские официальные лица обвинили Россию в нарушении договоренности, в соответствии с которой российские самолеты должны летать только с противоположной стороны от 45-мильной линии, проходящей вдоль Евфрата. По мнению американских официальных лиц, российские самолеты десятки раз в день пересекают эту линию. Не вызывает удивления то, что у России имеется другая версия этих событий. 23 ноября "американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовикам Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ (запрещенная в России организация) в пригороде города Меядина в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат, - заявил официальный представитель российского Министерства обороны. - Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой".

Беспокойство вызывает и еще одно заявление российских военных: "Однако после приближения многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель прекратил свои опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

Другими словами, американские официальные лица не выступили с угрозой, и они лишь говорят о том, что у них есть право сбивать российский самолет, атакующий спонсируемые Соединенными Штатами группировки или даже пролетающий над ними на низкой высоте. В то же время Россия утверждает, что американские самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве незаконно (тогда как российские войска находятся там с разрешения сирийского правительства), и это, судя по всему, означает, что американские самолеты могут быть уничтожены на законном основании.

Также интересным представляется утверждение о том, что "многофункциональный сверхманевренный истребитель" Су-35 отогнал F-22. Перевод: Россия говорит, что американцы увидели ее современный истребитель и убежали. Это не очень похоже на дипломатию или государственную мудрость. Подобные заявления звучат как прелюдия к игре в стиле "кто первым струсит". В ней чаще всего проигравшими оказываются обе стороны.

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США