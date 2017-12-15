Американские F-22 чуть не сбили российский самолет в небе над Сирией?
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Истребители F-22 Raptor на военной базе в Хэмптоне.
Источник: © AP Photo, Gary C. Knapp, file
Американские и российские военные самолеты едва не столкнулись друг с другом в небе над Сирией.
И почти столь же важным является то, что речь идет о восхваляемом, но еще недостаточно проверенном американском истребителе с технологией стелс F-22 и о российском Су-35. Однако разочарование ожидает тех фанатов авиации и националистов, которые готовы смаковать поединок между самыми современными американскими и российскими истребителями. Не было никакого воздушного боя. Пока.
Соединенные Штаты сбили сирийский истребитель, а Турция сбила российский самолет, тогда как Америка и Россия пока лишь наблюдают друг за другом.
Однако газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о нескольких инцидентах, в ходе которых российские самолеты пролетали в опасной близости от американских самолетов в сирийском небе.
"В одном таком случае два американских штурмовика A-10, находившиеся к востоку от Евфрата, чуть не столкнулись лоб в лоб с российским Су-24 (Fencer или "Фехтовальщик" по кодификации НАТО), который пролетел на расстоянии всего 90 метров (300 футов) - это была очень опасная ситуация, поскольку оба самолета двигались со скоростью свыше 500 километров в час, - подчеркивалось в сообщении газеты New York Times. - Штурмовик A-10 смог изменить курс и избежать столкновения с российским самолетом, который должен был находиться только к западу от Евфрата. Другие российские самолеты также летали на боевой дистанции от союзнических наземных сил в течение почти 30 минут, увеличивая напряженность и риски быть сбитыми, сообщили американские официальные лица".
Еще большую тревогу вызывает то, что истребители F-22 ответили на маневры Су-24, который в течение 20 минут сделал три захода над поддерживаемыми Америкой силами, сообщила газета New York Times. И далее: "В это время пилоты F-22 пять раз пытались установить контакт с "Фехтовальщиком" по радиосвязи, но не получили никакой реакции и никакого ответа. Пилоты ВВС США проявили сдержанность, однако с учетом того, что действия Су-24 вполне могли быть расценены как представляющие угрозу для американского самолета, пилоты F-22 имели полное право открыть огонь в целях самозащиты, подчеркнули официальные лица на авиабазе в Катаре".
Американские официальные лица обвинили Россию в нарушении договоренности, в соответствии с которой российские самолеты должны летать только с противоположной стороны от 45-мильной линии, проходящей вдоль Евфрата. По мнению американских официальных лиц, российские самолеты десятки раз в день пересекают эту линию. Не вызывает удивления то, что у России имеется другая версия этих событий. 23 ноября "американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовикам Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ (запрещенная в России организация) в пригороде города Меядина в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат, - заявил официальный представитель российского Министерства обороны. - Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой".
Беспокойство вызывает и еще одно заявление российских военных: "Однако после приближения многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель прекратил свои опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".
Другими словами, американские официальные лица не выступили с угрозой, и они лишь говорят о том, что у них есть право сбивать российский самолет, атакующий спонсируемые Соединенными Штатами группировки или даже пролетающий над ними на низкой высоте. В то же время Россия утверждает, что американские самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве незаконно (тогда как российские войска находятся там с разрешения сирийского правительства), и это, судя по всему, означает, что американские самолеты могут быть уничтожены на законном основании.
Также интересным представляется утверждение о том, что "многофункциональный сверхманевренный истребитель" Су-35 отогнал F-22. Перевод: Россия говорит, что американцы увидели ее современный истребитель и убежали. Это не очень похоже на дипломатию или государственную мудрость. Подобные заявления звучат как прелюдия к игре в стиле "кто первым струсит". В ней чаще всего проигравшими оказываются обе стороны.
Майкл Пек (Michael Peck)
The National Interest, США
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14.12.2017
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Друг Георгия
614
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№1
15.12.2017 06:29
Цитата, q
Другими словами, американские официальные лица не выступили с угрозой, и они лишь говорят о том, что у них есть право сбивать российский самолет, атакующий спонсируемые Соединенными Штатами группировки или даже пролетающий над ними на низкой высоте....я чёт не понял, кто им такое право давал???!!!
А значит,
Цитата, q
В то же время Россия утверждает, что американские самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве незаконно (тогда как российские войска находятся там с разрешения сирийского правительства), и это, судя по всему, означает, что американские самолеты могут быть уничтожены на законном основании.! И этим всё сказано!...
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Воин3D
1401
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№2
15.12.2017 07:36
Новость фейк, с целью придания своим ВВС свойств, которыми они не обладают.
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wedmed5
803
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№3
15.12.2017 08:12
Цитата, Воин3D сообщ. №2
Новость фейк,Вроде 22 просто тепловые ловушки отстреливал, как обычно, сбивать никого не собирался.
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maxville
565
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№4
15.12.2017 08:33
Минобороны рассказало о бегстве американского F-22 от российского истребителя
Цитата, lenta.ru
По утверждению российского военного ведомства, «отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное». В Минобороны пояснили, что пара Су-25 сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин, когда к ним со стороны восточного берега реки Евфрат приблизился американский истребитель и начал отстрел тепловых ловушек, мешая российским пилотам.Кто из них прав, разумеется мы не узнаем. Но в любом случае страсти накаляются.
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VK
616
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№5
15.12.2017 10:27
Цитата, maxville сообщ. №4
Кто из них прав, разумеется мы не узнаем. Но в любом случае страсти накаляются.
читается правдоподобно, если учесть, что у Ф-22 нет ОЛС, но есть правило - опознать цель. Для этого они с ней и сближаются. Был бы сириец, наверняка бы сбили. Увидели, что не сириец - ограничились демонстрацией агрессии.
Поэтому не удивительно, что Ф-22 и Сушки оказались поблизости.
Ну не предполагать же, что даже "грачи" смогли засечь хваленые стелсы издалека и оборзели на столько, что решили его провоцировать на атаку. Поэтому только один вариант - 22й обнаружил сушки локатором и полетел опознавать.
И вполне логично, что заметив чужой истребитель, "грачи" доложили об этом в штаб. Прилетел ли наш истребитель на выручку или нет, можно гадать, но я не вижу ничего странного в том, что прилетел и сделал это быстро. Не исключено, что он вообще караулил неподалёку, раз зона, куда полетели "грачи" заранее "согласована" как американская. А в ближнем бою Ф-22, против 35го ловить нечего, как недавно жаловались сами пилоты у них ни ОЛС, ни нашлемной системы целеуказания нет. Их местоположение известно, а разменивать Ф-22 на грача американцам не хочется.
С другой стороны, если бы "грачи" отстрелялись куда летели, то вероятнее всего госдеп уже вовсю визжал об агрессии русских против демократической оппозиции. Хотя можно допустить, что грачи-таки отбомбились, но про это умалчивается, чтобы не терять лицо. Я за то, что не отбомбились. А то вони было бы больше.
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askme
285
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№6
15.12.2017 11:17
Цитата, maxville сообщ. №4
страсти накаляются.Страсти нагнетаются. Это не одно и то же. Нагнетаются проигравшей стороной, т.е. янки. Доиграются в чужом воздушном пространстве; качать права, будучи гопником, - чревато....
Но в целом, судя по схемам их поведения, по прошлым инцидентам, подобные вбросы говорят о том, что их гонят поганой метлой курды) Это истерика) А тут еще и Эрдоган дожимает подонков, а тут Израиль ловит гнилые помидоры мордой, даже от Саудовской Аравии по поводу Иерусалима... В общем, совсем у них плохо, вот и "пебеды" виртуальные себе приписывают. А по факту куриц F-22 гоняют наши соколы на Су-35С))
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