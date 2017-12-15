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Американские F-22 чуть не сбили российский самолет в небе над Сирией?

15.12.2017 ИноСМИ 1061 6
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Истребители F-22 Raptor на военной базе в Хэмптоне
Истребители F-22 Raptor на военной базе в Хэмптоне.
Источник: © AP Photo, Gary C. Knapp, file

Американские и российские военные самолеты едва не столкнулись друг с другом в небе над Сирией.

И почти столь же важным является то, что речь идет о восхваляемом, но еще недостаточно проверенном американском истребителе с технологией стелс F-22 и о российском Су-35. Однако разочарование ожидает тех фанатов авиации и националистов, которые готовы смаковать поединок между самыми современными американскими и российскими истребителями. Не было никакого воздушного боя. Пока.

Соединенные Штаты сбили сирийский истребитель, а Турция сбила российский самолет, тогда как Америка и Россия пока лишь наблюдают друг за другом.

Однако газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о нескольких инцидентах, в ходе которых российские самолеты пролетали в опасной близости от американских самолетов в сирийском небе.

"В одном таком случае два американских штурмовика A-10, находившиеся к востоку от Евфрата, чуть не столкнулись лоб в лоб с российским Су-24 (Fencer или "Фехтовальщик" по кодификации НАТО), который пролетел на расстоянии всего 90 метров (300 футов) - это была очень опасная ситуация, поскольку оба самолета двигались со скоростью свыше 500 километров в час, - подчеркивалось в сообщении газеты New York Times. - Штурмовик A-10 смог изменить курс и избежать столкновения с российским самолетом, который должен был находиться только к западу от Евфрата. Другие российские самолеты также летали на боевой дистанции от союзнических наземных сил в течение почти 30 минут, увеличивая напряженность и риски быть сбитыми, сообщили американские официальные лица".

Еще большую тревогу вызывает то, что истребители F-22 ответили на маневры Су-24, который в течение 20 минут сделал три захода над поддерживаемыми Америкой силами, сообщила газета New York Times. И далее: "В это время пилоты F-22 пять раз пытались установить контакт с "Фехтовальщиком" по радиосвязи, но не получили никакой реакции и никакого ответа. Пилоты ВВС США проявили сдержанность, однако с учетом того, что действия Су-24 вполне могли быть расценены как представляющие угрозу для американского самолета, пилоты F-22 имели полное право открыть огонь в целях самозащиты, подчеркнули официальные лица на авиабазе в Катаре".

Американские официальные лица обвинили Россию в нарушении договоренности, в соответствии с которой российские самолеты должны летать только с противоположной стороны от 45-мильной линии, проходящей вдоль Евфрата. По мнению американских официальных лиц, российские самолеты десятки раз в день пересекают эту линию. Не вызывает удивления то, что у России имеется другая версия этих событий. 23 ноября "американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовикам Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ (запрещенная в России организация) в пригороде города Меядина в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат, - заявил официальный представитель российского Министерства обороны. - Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой".

Беспокойство вызывает и еще одно заявление российских военных: "Однако после приближения многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель прекратил свои опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

Другими словами, американские официальные лица не выступили с угрозой, и они лишь говорят о том, что у них есть право сбивать российский самолет, атакующий спонсируемые Соединенными Штатами группировки или даже пролетающий над ними на низкой высоте. В то же время Россия утверждает, что американские самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве незаконно (тогда как российские войска находятся там с разрешения сирийского правительства), и это, судя по всему, означает, что американские самолеты могут быть уничтожены на законном основании.

Также интересным представляется утверждение о том, что "многофункциональный сверхманевренный истребитель" Су-35 отогнал F-22. Перевод: Россия говорит, что американцы увидели ее современный истребитель и убежали. Это не очень похоже на дипломатию или государственную мудрость. Подобные заявления звучат как прелюдия к игре в стиле "кто первым струсит". В ней чаще всего проигравшими оказываются обе стороны.


Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Катар
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
A-10 Warthog
F-22
Су-24
Су-25
Су-35
Су-35С

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Друг Георгия
614
№1
15.12.2017 06:29
Цитата, q
Другими словами, американские официальные лица не выступили с угрозой, и они лишь говорят о том, что у них есть право сбивать российский самолет, атакующий спонсируемые Соединенными Штатами группировки или даже пролетающий над ними на низкой высоте.
...я чёт не понял, кто им такое право давал???!!!
А значит,
Цитата, q
В то же время Россия утверждает, что американские самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве незаконно (тогда как российские войска находятся там с разрешения сирийского правительства), и это, судя по всему, означает, что американские самолеты могут быть уничтожены на законном основании.
! И этим всё сказано!...
+6
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RU
Воин3D
1401
№2
15.12.2017 07:36
Новость фейк, с целью придания своим ВВС свойств, которыми они не обладают.
+4
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RU
wedmed5
803
№3
15.12.2017 08:12
Цитата, Воин3D сообщ. №2
Новость фейк,
Вроде 22 просто тепловые ловушки отстреливал, как обычно, сбивать никого не собирался.
+2
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RU
maxville
565
№4
15.12.2017 08:33
Минобороны рассказало о бегстве американского F-22 от российского истребителя

Цитата, lenta.ru
По утверждению российского военного ведомства, «отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное». В Минобороны пояснили, что пара Су-25 сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин, когда к ним со стороны восточного берега реки Евфрат приблизился американский истребитель и начал отстрел тепловых ловушек, мешая российским пилотам.

«Выполнявший задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — пояснили в Минобороны.

Ранее 14 декабря газета The Independent написала о перехвате самолетами ВВС США штурмовиков Су-25. Издание сослалось на неназванного американского чиновника, который рассказал, что российские пилоты «нарушили согласованную зону полетов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов». По утверждению СМИ, после предупреждения российские самолеты покинули данный район.
Кто из них прав, разумеется мы не узнаем. Но в любом случае страсти накаляются.
0
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RU
VK
616
№5
15.12.2017 10:27
Цитата, maxville сообщ. №4
Кто из них прав, разумеется мы не узнаем. Но в любом случае страсти накаляются.

читается правдоподобно, если учесть, что у Ф-22 нет ОЛС, но есть правило - опознать цель. Для этого они с ней и сближаются. Был бы сириец, наверняка бы сбили. Увидели, что не сириец - ограничились демонстрацией агрессии.
Поэтому не удивительно, что Ф-22 и Сушки оказались поблизости.
Ну не предполагать же, что даже "грачи" смогли засечь хваленые стелсы издалека  и оборзели на столько, что решили его провоцировать на атаку. Поэтому только один вариант - 22й обнаружил сушки локатором и полетел опознавать.
И вполне логично, что заметив чужой истребитель, "грачи" доложили об этом в штаб. Прилетел ли наш истребитель на выручку или нет, можно гадать, но я не вижу ничего странного в том, что прилетел и сделал это быстро. Не исключено, что он вообще караулил неподалёку, раз зона, куда полетели "грачи" заранее "согласована" как американская. А в ближнем бою Ф-22, против 35го ловить нечего, как недавно жаловались сами пилоты у них ни ОЛС, ни нашлемной системы целеуказания нет. Их местоположение известно, а разменивать Ф-22 на грача американцам не хочется.

С другой стороны, если бы "грачи" отстрелялись куда летели, то вероятнее всего госдеп уже вовсю визжал об агрессии русских против демократической оппозиции. Хотя можно допустить, что грачи-таки отбомбились, но про это умалчивается, чтобы не терять лицо. Я за то, что не отбомбились. А то вони было бы больше.
+2
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RU
askme
285
№6
15.12.2017 11:17
Цитата, maxville сообщ. №4
страсти накаляются.
Страсти нагнетаются. Это не одно и то же. Нагнетаются проигравшей стороной, т.е. янки. Доиграются в чужом воздушном пространстве; качать права, будучи гопником, - чревато....

Но в целом, судя по схемам их поведения, по прошлым инцидентам, подобные вбросы говорят о том, что их гонят поганой метлой курды) Это истерика) А тут еще и Эрдоган дожимает подонков, а тут Израиль ловит гнилые помидоры мордой, даже от Саудовской Аравии по поводу Иерусалима... В общем, совсем у них плохо, вот и "пебеды" виртуальные себе приписывают. А по факту куриц F-22 гоняют наши соколы на Су-35С))
+1
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