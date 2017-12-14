

Снимок МКС.

Источник: © EPA/NASA Снимок МКС.Источник: © EPA/NASA

В Центре управления полетами сообщили, что спускаемый аппарат "Союза" войдет в атмосферу в 11:16 мск

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-05" с возвращающимся на Землю экипажем МКС включил двигатели на торможение. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Импульс на торможение был выдан в 10:45 мск", - уточнили в ЦУПе.

На борту корабля находятся члены экипажа длительной экспедиции МКС-52/53 - космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.

Ожидается, что спускаемый аппарат "Союза" с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск. Экипаж должен совершить посадку в степи юго-восточнее Жезказгана (Казахстан) в 11:38 мск.

На борту станции продолжают работу российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. 17 декабря к станции на космическом корабле "Союз МС-07" отправится экипаж новой длительной экспедиции.