"Союз МС-05" с возвращающимся на Землю экипажем МКС включил двигатели на торможение
|
|
Снимок МКС.
Источник: © EPA/NASA
В Центре управления полетами сообщили, что спускаемый аппарат "Союза" войдет в атмосферу в 11:16 мск
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-05" с возвращающимся на Землю экипажем МКС включил двигатели на торможение. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Импульс на торможение был выдан в 10:45 мск", - уточнили в ЦУПе.
На борту корабля находятся члены экипажа длительной экспедиции МКС-52/53 - космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.
Ожидается, что спускаемый аппарат "Союза" с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск. Экипаж должен совершить посадку в степи юго-восточнее Жезказгана (Казахстан) в 11:38 мск.
На борту станции продолжают работу российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. 17 декабря к станции на космическом корабле "Союз МС-07" отправится экипаж новой длительной экспедиции.
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2017 "Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
15.12.2017 "Союз МС-05" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС и взял курс на Землю
15.12.2017 Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на "Союз" и закрыл люки
15.12.2017 Спускаемая капсула "Союза" с экипажем МКС приземлится в Казахстане
13.12.2017 "Известия": российские космонавты в 2018 году три раза выйдут в открытый космос
01.12.2017 Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
14.09.2017 Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКС
14.09.2017 Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКС