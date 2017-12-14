"Союз МС-05" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС и взял курс на Землю



Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт НАСА Рэндолф Брезник.

Источник: © Юрий Смитюк/TACC Астронавт ЕКА Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт НАСА Рэндолф Брезник.Источник: © Юрий Смитюк/TACC

В Центре управления полетами сообщили, что на борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-05" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился в полет к Земле. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Союз МС-05" с экипажем длительной экспедиции МКС-52/53 отстыковался от станции в 08:15 мск", - сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи.

В 10:45 мск "Союз МС-05" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Спускаемая капсула "Союза" с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск. Посадка аппарата ожидается в степи юго-восточнее Жезказгана (Казахстан) в 11:38 мск.

На борту МКС до прибытия следующего пилотируемого корабля (17 декабря на МКС отправится "Союз МС-07") продолжит работу экипаж из трех человек, в составе которого российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.