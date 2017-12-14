Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел на "Союз" и закрыл люки



Фото МКС.

Источник: © EPA/NASA Фото МКС.Источник: © EPA/NASA

На борту станции до прибытия следующего пилотируемого корабля продолжат работу российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) - космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи - перешли на борт корабля "Союз МС-05" и закрыли люки. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Переходные люки закрыты в 05:01 мск", - сказали в ЦУП.

В ближайшее время будет проведена проверка герметичности люков. Затем космонавты оденут скафандры и переместятся в спускаемый аппарат.

На борту МКС до прибытия следующего пилотируемого корабля (17 декабря на МКС отправится "Союз МС-07") продолжат работу российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Команда на отстыковку корабля от станции будет выдана в 08:15 мск. Спустя полторы минуты произойдет разделение корабля и станции, а еще через несколько минут "Союз" совершит маневр увода от МКС и отправится в полет к Земле. В 10:45 мск "Союз МС-05" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Спускаемая капсула "Союза" с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск, посадка аппарата ожидается в 11:38 мск в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган.