Смогут ли госпредприятия заменить военным частные строительные компании?
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12 декабря в ходе инспекции заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства на объектах Казанского высшего военного танкового и суворовского училищ. После череды скандалов в Министерстве обороны усилили меры контроля над работой подрядных организаций, занимающихся сооружением и ремонтом ведомственных объектов.
Во время своего визита в Казань заместитель Шойгу проинспектировал новые инфраструктурные объекты военного танкового и суворовского училищ, оценил ход строительства десятиэтажного дома и плавательного бассейна с комплексом водолазной подготовки, а также посетил строительную площадку военного городка. Позже на правительственном совещании были достигнуты договоренности по развитию военной инфраструктуры в Татарстане с руководством региона.
|Заместитель министра обороны России Тимур Иванов на площадке строительства Казанского высшего военного танкового училища.
|Источник: https://static.riafan.ru/
На период 2018-2027 гг. Минобороны получит 1 трлн рублей из федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов. На эти деньги, в частности, планируется полностью обеспечить военных жильем, продолжить освоение Арктической зоны и возвести ряд сооружений специального назначения в регионах. Для осуществления этих задач в военном ведомстве особое внимание хотят уделить выбору подрядчиков: опыт последних лет показывает, что найти добросовестных строителей – задача не менее сложная, чем воплощение в жизнь амбициозных проектов.
|Задержание с поличным.
|Источник: http://park72.ru/
В октябре ФСБ возбудило уголовное дело в отношении подрядной организации Спецстроя. По данным следствия, при строительстве ракетного полигона в Воронежской области было похищено 646 млн рублей. Бесследно исчезла и часть средств, выделенных на возведение Арктического щита компанией «АС-Инжениринг» - речь идет о 2,2 млрд рублей. Недовольство чиновников уже давно вызывает ООО «ОлимпСитиСтрой», но предприятием пока реализуется ряд важных строительных проектов. Тем не менее, в военных кругах считают, что участь его предрешена. Компания практически полностью монополизировала центральные регионы страны, однако итоги ее работы вряд ли можно назвать удовлетворительными: чего только стоит разрушение асфальтового покрытия на одной из центральных улиц Тамбова, связанное с ремонтом канализационного коллектора и строительством десятиэтажного дома. Предполагается, что получению выгодного контракта предприятием способствовали связи президента «ОлимпСитиСтроя» Александра Фомина с чиновниками из Минобороны.
Не обнадеживают сегодня и планы военного ведомства поручить весь строительный сектор 12 госпредприятиям без проведения тендера. Как считают эксперты, это лишь усугубит коррупцию, а качество работ может остаться на прежнем неудовлетворительном уровне. Наиболее оптимальным решением проблемы могло бы стать повышение требований к подрядчикам и дальнейшее усиление контроля за их работой.
Автор: Максим Сорокин
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13.12.2017
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