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В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"

14.12.2017 Военное обозрение 1407 0
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Сборка БЛА на предприятии в Одессе
Сборка БЛА на предприятии в Одессе.
Источник: http://1tv.od.ua

Украинские СМИ сообщают о том, что в Одессе проведены испытания "новейшей техники" Sparrow-LE. Это так называемые тактические дроны-невидимки, которые ранее уже использовались в небе над Донбассом. В материале портала "Первый городской" сообщается, что радиус действия украинских "дронов-невидимок" составляет до 50 километров.

Разработчики "дрона-невидимки" заявили, что тактический беспилотник "хорошо показал себя в зоне АТО".

Из материала:

Конкуренцию с зарубежными аналогами одесские беспилотники выигрывают за счет цены.

Сообщается о некоторых характеристиках Sparrow-LE. Минимальная температура окружающей среды для его работы – минус 30 градусов Цельсия, скорость ветра – 12 м/с. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км, при этом рабочая высота для мониторинга местности – только 1 км.

Sparrow-LE оснащён камерой с 20-кратным увеличением, имеет тепловизионный сенсор, позволяющий вести наблюдение в ночное время. Масса дрона – 3 кг, максимальная скорость – 120 км/ч.

Из материала:

Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам. Производство одного беспилотника длится одну неделю.

Видимо, производители ожидают, пока высохнет клей...
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Молдавия
Украина
Проекты
БПЛА

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