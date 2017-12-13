В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"



Сборка БЛА на предприятии в Одессе.

Источник: http://1tv.od.ua Сборка БЛА на предприятии в Одессе.Источник: http://1tv.od.ua

Украинские СМИ сообщают о том, что в Одессе проведены испытания "новейшей техники" Sparrow-LE. Это так называемые тактические дроны-невидимки, которые ранее уже использовались в небе над Донбассом. В материале портала "Первый городской" сообщается, что радиус действия украинских "дронов-невидимок" составляет до 50 километров.

Разработчики "дрона-невидимки" заявили, что тактический беспилотник "хорошо показал себя в зоне АТО".

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Конкуренцию с зарубежными аналогами одесские беспилотники выигрывают за счет цены.

Сообщается о некоторых характеристиках Sparrow-LE. Минимальная температура окружающей среды для его работы – минус 30 градусов Цельсия, скорость ветра – 12 м/с. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км, при этом рабочая высота для мониторинга местности – только 1 км.

Sparrow-LE оснащён камерой с 20-кратным увеличением, имеет тепловизионный сенсор, позволяющий вести наблюдение в ночное время. Масса дрона – 3 кг, максимальная скорость – 120 км/ч.

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Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам. Производство одного беспилотника длится одну неделю.

Видимо, производители ожидают, пока высохнет клей...