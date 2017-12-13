В Одессе налажен выпуск "дронов-невидимок"
|
|
Сборка БЛА на предприятии в Одессе.
Источник: http://1tv.od.ua
Украинские СМИ сообщают о том, что в Одессе проведены испытания "новейшей техники" Sparrow-LE. Это так называемые тактические дроны-невидимки, которые ранее уже использовались в небе над Донбассом. В материале портала "Первый городской" сообщается, что радиус действия украинских "дронов-невидимок" составляет до 50 километров.
Разработчики "дрона-невидимки" заявили, что тактический беспилотник "хорошо показал себя в зоне АТО".
Из материала:
Конкуренцию с зарубежными аналогами одесские беспилотники выигрывают за счет цены.
Сообщается о некоторых характеристиках Sparrow-LE. Минимальная температура окружающей среды для его работы – минус 30 градусов Цельсия, скорость ветра – 12 м/с. Беспилотник способен подниматься на высоту до 5 км, при этом рабочая высота для мониторинга местности – только 1 км.
Sparrow-LE оснащён камерой с 20-кратным увеличением, имеет тепловизионный сенсор, позволяющий вести наблюдение в ночное время. Масса дрона – 3 кг, максимальная скорость – 120 км/ч.
Из материала:
Дроны собираются в одесском районе Молдаванка по специальным шаблонам. Производство одного беспилотника длится одну неделю.
Видимо, производители ожидают, пока высохнет клей...
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2017 США раскрыли подробности создания противоракетного лазера
14.12.2017 На Дальнем Востоке пройдут соревнования морских беспилотников
14.12.2017 Бондарев: С-400 и "Панцири" останутся в Сирии и после сокращения группировки ВС РФ
14.12.2017 ОАК рассчитывает приступить к созданию нового истребителя-перехватчика в 2018 году
14.12.2017 Российские ударные беспилотники научат объединяться в стаи и координировать свои действия
14.12.2017 Америка втягивает Россию в бессмысленную ракетную гонку
14.12.2017 Электронные очки "Ратника" испытали с боевым роботом
13.12.2017 Боевое крещение: какое российское оружие впервые применялось в Сирии