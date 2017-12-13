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Корабль ВМФ РФ под эгидой ЮНЕСКО проведёт комплексные океанографические исследования в Индийском океане

14.12.2017 Интерфакс-АВН 216 0
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Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский.
Источник: © Фото : управление навигации и океанографии Минобороны РФ

В ходе полугодового похода предстоит скорректировать навигационные карты

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Военно-морского флота (ВМФ) России "Адмирал Владимирский" совершит экспедицию в Индийский океан, сообщает в среду Минобороны РФ.

"15 декабря "Адмирал Владимирский" выйдет из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках Второй международной экспедиции в Индийский океан, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Экипажу судна и экспедиционному отряду поставлена задача выполнить гидрометеорологические наблюдения и работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана. "Главная задача похода - комплексные океанографические исследования в Индийском океане", - говорится в пресс-релизе.

Поход ОИС "Адмирал Владимирский" продлится около шести месяцев.

Планом похода предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов. В частности, "Адмирал Владимирский" совершит заход в сицилийский порт Мессина (Италия). Здесь спланированы памятные мероприятия в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В.И.Литвинова. Он совершён при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города. 8 января 1908 года материковая часть Италии, остров Сицилия подверглись ударам землетрясения силой 7,5 баллов по шкале Рихтера и вызванного им цунами, количество погибших превысило 100 тыс. человек, сказано в сообщении.
13.12.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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