Компания "Сухой" – один из лидеров рейтинга фундаментальной эффективности российских компаний Топ-150 за 2017 год



Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиале ОАО "Компания "Сухой").

Источник: Елена Петешова / Российская Газета Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (филиале ОАО "Компания "Сухой").Источник: Елена Петешова / Российская Газета

ЦАМТО, 13 декабря. Компания "Сухой" традиционно вошла в десятку лидеров ежегодного рейтинга фундаментальной эффективности 150 крупнейших российских компаний, работающих в реальном секторе.

Рейтинг за 2017 год был составлен эколого-энергетическим рейтинговым агентством "Интерфакс-ЭРА".

Как отметили в пресс-службе компании "Сухой", оценка энергетической и экологической эффективности российского бизнеса выполняется агентством уже 17-й год. Это позволяет проводить мониторинг реального КПД экономики, измеренного натуральными, а не финансовыми индикаторами.

Рейтинг эффективности крупнейших компаний России сведен из оценок почти 5500 предприятий реального сектора экономики. В список крупнейших компаний включены не только головные холдинги, но и входящие в них дочерние структуры.

Ранжирование компаний рейтинга Топ-150 проведено по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы), технологическая эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затраченной энергии), экосистемная эффективность (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем), динамика эффективности (изменение эффективности за год), прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго- и ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Компании ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в пяти ранговых списках.

Из авиастроительных компаний в лидеры рейтинга также входит ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".