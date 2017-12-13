Эстония получила новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin

Как сообщили Силы обороны Эстонии, 11 декабря 2017 года они получили из США первую партию модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1. Ракеты Javelin Block 1 нового производства поступили непосредственно с совместного предприятия Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin.

Первая партия доставленных в Эстонию из США модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1, 11.12.2017 (с) Силы обороны Эстонии

Комплексы поставляются в рамках заключенного 20 ноября 2014 года межправительственного соглашения на поставку американским министерством обороны по линии Foreign Military Sales (FMS) Эстонии партии ПТРК Javelin на общую сумму 55 млн долл., предполагающего поставку 350 ПТУР, 80 переносных пусковых установок (CLU) (c оционом еще на 40), 102 блоков энергоснабжения и охлаждения, 16 тренажерных комплексов Enhanced Performance Basic Skills Trainers (EPBST), 102 практических ракет, а также комплектов ЗИП, технической литературы, УТС и услуг по обучению и сервисному обслуживанию. Из 55 млн долл стоимости соглашения, 33 млн долл финансируются американской стороной в рамках пресловутой программы European Reassurance Initiative.

Поставки систем Javeln по этому соглашению были начаты Эстонии в начале 2016 года, однако до настоящего времени Эстония получала ракеты более ранней модификации Javelin Block 0, причем из наличия армии США. Теперь Эстония впервые получила ракеты модификации Javelin Block 1, причем нового производства.