Компания Draken International приобрела 12 бывших южноафриканских истребителей Cheetah

Южноафриканская военно-промышленная группа Denel 12 декабря 2017 года сообщила, что заключила соглашение с известной американской частной компанией Draken International о продаже последней 12 истребителей Cheetah (девяти одноместных Cheetah C и трех двухместных Cheetah D), снятых с вооружения ВВС ЮАР и находящихся на Denel на хранении. Самолеты будут доставлены из ЮАР в США в середине 2018 года. До конца января 2018 года стороны должны заключить также контракт о долгосрочной сервисной поддержке со стороны Denel данных самолетов при их эксплуатации Draken International.

Прибывшие на хранение на предприятие Denel Aviation южноафриканской группы Denel после снятия с вооружения ВВС ЮАР двухместные учебно-боевые истребители Сheetah D, 27.05.2008 (с) Denel

Напомним, что всего месяцем ранее Draken International сообщила о приобретении ею 20 списанных из состава ВВС Испании истребителей французского производства Dassault Mirage F.1M и двух учебно-боевых "спарок" Mirage F.1BМ.

Компания Draken International базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д.

Свою деятельность Draken International начала в 2011 году с приобретения трех "демилитаризованных" бывших штурмовиков Douglas A-4L Skyhawk, ранее списанных из состава авиации ВМС США, и пяти учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros на коммерческом рынке. Затем в 2012 году компания осуществила крупные приобретения списанных военных самолетов - 29 бывших польских истребителей МиГ-21бис и учебно-боевых самолетов МиГ-21УМ, купленных через польскую частную фирму (были получены в сентябре 2013 года), а также 11 бывших штурмовиков Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk и девяти реактивных учебно-боевых самолетов Aermacchi MB-339CВ, списанных из состава ВВС Новой Зеландии, и находившихся на хранении с 2001 года (были получены компанией весной 2013 года).В 2014 году компания также приобрела 28 легких боевых самолетов Aero L-159А(Е) ALCA из наличия чешского министерства обороны (часть для использования на запчасти).К настоящему времени, не считая 22 приобретенных бывших испанских Dassault Mirage F.1M/В, компания Draken International имеет 13 самолетов Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk, 21 Aero L-159E ALCA, 9 Aermacchi MB-339CВ, 30 МиГ-21бис и МиГ-21УМ, и шесть Aero L-39 Albatros. Самолеты используются с 12 баз на территории США. Приобретение 12 истребителей Cheetah доведет парк боевых и учебно-боевых самолетов компании до 113 единиц.

Согласно публикации в журнале "Combat Aircraft", только с декабря 2015 года по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.

Приобретаемые Draken International с хранения в ЮАР истребители Cheetah C являются приобретенными Южной Африкой по соглашению 1988 года из наличия ВВС Израиля истребителями IAI Kfir C2. Всего ЮАР приобрела по данному соглашению 38 истребителей Kfir C2, с которых снимались не разрешенные к экспорту в ЮАР американские двигатели General Electric J79, а взамен южноафиканской компанией компанией Atlas (позднее вошла в состав Denel как Denel Aviation) устанавливались собираемые ею в ЮАР французские двигатели Snecma Atar 09K-50. Одновременно Atlas производилась модернизация самолетов с установкой на них поставляемых из Израиля новых РЛС Elta EL/M-2032 вместо старых EL/M-2001, и ряда других современных электронных систем, в том числе производства фирм Elbit Systems и Elisra. Поставки "новых" машин Cheetah C производились в ВВС ЮАР в 1992-1993 годах. Также были получены пять двухместных учебно-боевых самолётов Cheetah В, представляющих собой поставленные из наличия ВВС Израиля самолёты Nesher (Dassault Mirage 5), модернизированные Atlas аналогичных образом, но без установки РЛС.

ЧУть ранее с 1986 по 1990 годы Atlas при содействии израильской IAI осуществила модернизацию 26 истребителей Dassault Mirage III ВВС ЮАР в вариант Cheetah (14 одноместных Cheetah E, 11 двухместных Cheetah D и один разведывательный Cheetah R), являющийся аэродинамическим аналогом самолётов Kfir C2 и оснащенный тем же израильским бортовым радиоэлектронным оборудованием, что и Kfir C2, включая РЛС Elta EL/M-2001. Сheetah D, таким образом, представляет собой модернизацию "cпарок" Mirage IIIDZ/D2Z

В ВВС ЮАР самолеты Cheetah всех модификаций были окончательно сняты с вооружения в 2008 году и переданы Dеnel на хранение. По контракту 2010 года стоимостью 78 млн долл Denel продала 12 из этих истребителей (десять Cheetah C и две "спарки" Gheetah D) Эквадору.