Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного



Пуск ракеты «Союз-2.1б».

Источник: Юрий Смитюк / ТАСС Пуск ракеты «Союз-2.1б».Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Выводы аварийной комиссии госкорпорации "Роскосмос" относительно причин неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками нельзя считать полностью объективными. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную и космическую отрасли, в своем Twitter.

"Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?" — написал Рогозин.

Ранее во вторник первый заместитель главы "Роскосмоса" Александр Иванов в качестве причины неудачного пуска назвал нестыковку 20-летней давности. "НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — пояснил Иванов, отметив, что в данном случае специалисты "напоролись на разницу двух школ".

Чиновник подчеркнул, что у "Роскосмоса" нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат".

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Главная нагрузка — трехтонный спутник "Метеор-М" — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.