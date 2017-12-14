Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
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Пуск ракеты «Союз-2.1б».
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС
Выводы аварийной комиссии госкорпорации "Роскосмос" относительно причин неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками нельзя считать полностью объективными. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную и космическую отрасли, в своем Twitter.
"Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?" — написал Рогозин.
Ранее во вторник первый заместитель главы "Роскосмоса" Александр Иванов в качестве причины неудачного пуска назвал нестыковку 20-летней давности. "НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — пояснил Иванов, отметив, что в данном случае специалисты "напоролись на разницу двух школ".
Чиновник подчеркнул, что у "Роскосмоса" нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат".
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.
Главная нагрузка — трехтонный спутник "Метеор-М" — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
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13.12.2017
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Алексей60
2295
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№1
14.12.2017 06:37
"Эффективные менеджеры" опять решили сэкономить!
Раньше всё проверялось на комплексных стендах и при проведении СЛИ (совместных лётных испытаниях).
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forumow
3909
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№3
14.12.2017 10:18
Цитата
"Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?" — написал Рогозин.
https://vpk.name/news/201013_peskov_opredelyat_otvetstvennost_za_avariyu_rb_fregat_dolzhnyi_professionalyi.html
Цитата
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что если к неудавшемуся запуску с космодрома Восточный привели какие-то просчеты, то за них кто-то должен нести ответственность. Однако при этом представитель Кремля предупредил, что определением этих вопросов должны заниматься исключительно профессионалы.
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Алексей60
2295
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№4
14.12.2017 19:11
Цитата, forumow сообщ. №3
как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?Я думаю, что ответственность несут члены правительство РФ, которые решили сэкономить на комплексном стенде и лётных испытаниях!
Почему-то никому не приходит в голову принять в эксплуатацию и на вооружение не испытанные Т-14, Су-57, SSJ-100, МС-21, и много чего ещё, а РН - запросто!
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