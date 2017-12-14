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Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного

14.12.2017 Lenta.ru 704 4
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Пуск ракеты «Союз-2.1б»
Пуск ракеты «Союз-2.1б».
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Выводы аварийной комиссии госкорпорации "Роскосмос" относительно причин неудачного пуска с космодрома Восточный ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками нельзя считать полностью объективными. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную и космическую отрасли, в своем Twitter.

"Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?" — написал Рогозин.

Ранее во вторник первый заместитель главы "Роскосмоса" Александр Иванов в качестве причины неудачного пуска назвал нестыковку 20-летней давности. "НПО Автоматики производит систему управления ракеты-носителя, и школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена еще 20 лет назад", — пояснил Иванов, отметив, что в данном случае специалисты "напоролись на разницу двух школ".

Чиновник подчеркнул, что у "Роскосмоса" нет никаких замечаний к работе космодрома Восточный, ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат".

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени. Вскоре после старта ракеты Рогозин поздравил сотрудников космодрома с успешных пуском. Однако позже из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна.

Главная нагрузка — трехтонный спутник "Метеор-М" — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Предполагается, что он сгорел в атмосфере, а его обломки утонули в Атлантическом океане. Стоимость пуска "Союз-2.1б" с Восточного оценивается в три миллиарда рублей. После аварии "Роскосмос" сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.
13.12.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Алексей60
2295
№1
14.12.2017 06:37
"Эффективные менеджеры" опять решили сэкономить!
Раньше всё проверялось на комплексных стендах и при проведении СЛИ (совместных лётных испытаниях).
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RU
Павел 1978
8899
№2
14.12.2017 10:10
жесть...
битый небитого везёт
0
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IS
forumow
3909
№3
14.12.2017 10:18
Цитата
"Результаты работы аварийной комиссии "Роскосмоса" не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?" — написал Рогозин.

https://vpk.name/news/201013_peskov_opredelyat_otvetstvennost_za_avariyu_rb_fregat_dolzhnyi_professionalyi.html
Цитата
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что если к неудавшемуся запуску с космодрома Восточный привели какие-то просчеты, то за них кто-то должен нести ответственность. Однако при этом представитель Кремля предупредил, что определением этих вопросов должны заниматься исключительно профессионалы.

"Если к нештатной ситуации, по-русски говоря - к аварии, привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести", - сказал Песков журналистам. И подчеркнул: "Вряд ли здесь уместны какие-то любительские или просто бюрократические заключения, этого не должно быть, здесь должны быть профессиональные суждения".
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RU
Алексей60
2295
№4
14.12.2017 19:11
Цитата, forumow сообщ. №3
как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?
Я думаю, что ответственность несут члены правительство РФ, которые решили сэкономить на комплексном стенде и лётных испытаниях!
Почему-то никому не приходит в голову принять в эксплуатацию и на вооружение не испытанные Т-14, Су-57, SSJ-100, МС-21, и много чего ещё, а РН - запросто!
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