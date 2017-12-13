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Военные из-за морозов сократят пребывание космонавтов на воздухе после возвращения с МКС

14.12.2017 ТАСС 198 0
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Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз". Источник: Авиапанорама.

В районе посадки 13 декабря ожидается температура 17-20 градусов ниже нуля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Военные из-за морозов в Казахстане максимально сократят пребывание космонавтов на воздухе после возвращения с Международной космической станции (МКС). Об этом в среду сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Завтра в районе посадки ожидается температура 17-20 градусов ниже нуля, видимость - 6-10 км, ветер восточный 2-5 м/с. Военные спасатели сократят до минимума пребывание космонавтов транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" на открытом воздухе после посадки в Казахстане из-за морозной погоды", - сказал он, отметив, что будет сокращено время на традиционное фотографирование и общение с прессой, а первичный осмотр космонавтов медики проведут в палатке.

Для работы медицинской бригады подготовлен обогреваемый модуль, куда после эвакуации из спускаемого аппарата перенесут экипаж. Военные, задействованные в операции, будут в утепленной одежде, в том числе в унтах и меховых рукавицах.

Поисково-спасательная операция запланирована на 14 декабря в 11:38 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Созданная группировка сил и средств насчитывает 14 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. В операции задействуют около 200 военных, в том числе бригаду медиков Центрального военного округа.

14 декабря на Землю вернется международный экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского и итальянского астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи. Дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
13.12.2017
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принадлежат ТАСС
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