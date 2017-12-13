Бондарев: С-400 и "Панцири" останутся в Сирии и после сокращения группировки ВС РФ



Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пояснил, что эти средства практически мгновенно поражают воздушные цели

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" останутся на российской авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии. Об этом 13 декабря сообщил ТАСС экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Безусловно, останутся на Хмеймиме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать", - пояснил Бондарев.

Говоря о том, какие еще силы Россия оставит в Сирии, экс-главком сообщил, что там останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО, а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. "Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся", - добавил он.

"Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования - хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить", - заключил сенатор.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о сокращении российской группировки войск в Сирии.