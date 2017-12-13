Бондарев: С-400 и "Панцири" останутся в Сирии и после сокращения группировки ВС РФ
|
|
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пояснил, что эти средства практически мгновенно поражают воздушные цели
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" останутся на российской авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии. Об этом 13 декабря сообщил ТАСС экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Безусловно, останутся на Хмеймиме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать", - пояснил Бондарев.
Говоря о том, какие еще силы Россия оставит в Сирии, экс-главком сообщил, что там останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО, а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. "Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся", - добавил он.
"Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования - хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить", - заключил сенатор.
11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о сокращении российской группировки войск в Сирии.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.10.2017 Политическое урегулирование — не дело техники
17.02.2017 Перспективы российско-американского военного взаимодействия в Сирии
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
12.12.2017 Успехи сирийской военной кампании России
30.11.2017 Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"