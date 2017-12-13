Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бондарев: С-400 и "Панцири" останутся в Сирии и после сокращения группировки ВС РФ

14.12.2017 ТАСС 303 0
0
Понравилась новость?
 +3
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия "Панцирь-С1".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСC

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности пояснил, что эти средства практически мгновенно поражают воздушные цели

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" останутся на российской авиабазе Хмеймим и после сокращения группировки войск РФ в Сирии. Об этом 13 декабря сообщил ТАСС экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Безусловно, останутся на Хмеймиме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. "Панцири" сбили столько беспилотников, что и не сосчитать", - пояснил Бондарев.

Говоря о том, какие еще силы Россия оставит в Сирии, экс-главком сообщил, что там останется столько военных специалистов, сколько необходимо для обслуживания авиатехники и системы ПВО, а также личный состав, который будет обеспечивать работу пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. "Там будет достаточная группировка для того, чтобы обеспечивать оставшиеся средства вооружения. И самолеты, и вертолеты останутся", - добавил он.

"Останутся все наши миротворческие силы. Думаю, останется военная полиция. Плюс ко всему силы разминирования - хотя Центр разминирования будет выведен, какие-то специалисты останутся, потому что сирийцев в любом случае надо учить", - заключил сенатор.

11 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о сокращении российской группировки войск в Сирии.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 20:30
  • 3
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы